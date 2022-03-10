Как платить и снимать наличные за границей, если Visa и Mastercard не работают

Сюрприз с отключением Visa и Mastercard застал многих россиян за рубежом. Экспресс-инструкцию мы уже публиковали на «Клерке», ловите ее более актуальную версию.
Что известно про Visa и Mastercard сейчас
6 марта платежные системы Visa и Mastercard объявили, что останавливают работу в России.
Карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри страны, но за рубежом ими пользоваться будет нельзя.
Сроком прекращения работы называли 10 марта.
По факту карты перестали работать раньше: о невозможности расплатиться картой Visa и Mastercard или снять с нее наличные стали сообщать 6 и 7 марта.
В Грузии, например, об этом объявили официально.
Вместе с тем известно, что российские карты Visa и Mastercard продолжат работать в тех странах, где принимают карту МИР. Таких немного: это Турция, Кипр, Вьетнам, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
Можно ли использовать МИР
Да, но в очень ограниченном числе стран. На официальном сайте платежной системы среди таких указаны Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.
И опять же, стоит учитывать, что МИР могут принимать не все банки в этих странах.
Что сейчас с UnionPay
UnionPay — это китайский аналог Visa и Mastercard. Она действительно работает больше, чем в 180 странах мира.
Российские банки работают над выпусками кобейджинговых (то есть двухсистемных) карт МИР-Union Pay. Некоторые банки их уже выпускают, но вот вопрос: что делать тем, кто за границей? Ведь человек же не может посетить офис банка лично в таком случае.
Мы собрали в таблицу банки, которые выпускают UnionPay сейчас — и выяснили, что для этого нужно:
Банк
Что нужно, чтобы выпустить карту UnionPay
Сколько стоит выпуск
АО «Россельхозбанк»
Заполнить заявку и прийти в офис банка
от 7500 рублей
Газпромбанк
Прийти в офис банка и оформить заявку, там же и получить
5000 рублей
ПАО КБ «Восточный»
Пластиковая карта, получать в офисе банка
500 рублей
АО КБ «Солидарность»
Пластиковая карта, делают 2 недели, получать в офисе банка
Информация уточняется
ПАО «Банк Санкт-Петербург»
Пластиковая карта, получать в офисе банка
10 000 рублей
ПАО «Промсвязьбанк»
Пластиковая карта, получать в офисе банка
Информация уточняется
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Пластиковая карта
Выпускают бесплатно, обслуживание — 1200 в год
ПАО Банк ЗЕНИТ
Пластиковая карта
1200 рублей
АО «Почта Банк»
Пластик / виртуальная, но виртуальную карту может выпустить только клиент банка
Бесплатно
Выводы очень простые: оформить карту UnionPay сейчас 1) дорого; 2) доступно только тем, кто только собирается выезжать за рубеж, т.к. большинство карт — только пластиковые и требуют посещения банка.
Какие есть альтернативы
Вариантов остается немного, но они есть.
Денежные переводы. Это сложная история, для которой понадобится учесть сразу несколько моментов. Первый — поддерживает ли страна, в которой вы находитесь, платежную систему. Второй — могут ли ваши родственники или знакомые отправить вам перевод. Третий — насколько далеко от вас находится ближайший банк с такой платежной системой (а вдруг придется ехать в другой город?).
Дальше — дело техники.
Расскажем на примере платежной системы Золотая Корона и перевода денег в Грузию.
Отправителю нужен валютный счет в России. К этому счету привязываем карту банка. Скачиваем приложение Золотой Короны, вбиваем данные получателя и указываем валюту перевода. В Золотой Короне перевести можно только в российских рублях, долларах или евро. В Грузии, например, рубли бесполезны, поэтому лучше выбрать одну из двух оставшихся валют. Вбиваем сумму: будьте готовы к довольно большой комиссии при нынешних курсах валют. Далее вбиваем телефонный номер получателя и расплачиваемся картой. В случае успеха получателю придет смс-сообщение с номером перевода. Для получения понадобится паспорт.
Вывод через криптовалюту. Для этого в стране вашего пребывания должны быть криптоматы — а у вас хотя бы немного криптовалюты. Суть этих устройств в том, что вы вбиваете в них нужную вам сумму в долларах, затем получаете QR-код, сканируете его и рассчитываетесь за доллары своей криптовалютой.
Оформление карты UnionPay на родственника в России.В этом случае ваш родственник или друг идет в банк из таблицы выше и оформляет карту на себя. Вам присылает данные карты, вы вбиваете ее в свое приложение Google Pay или Apple Pay — и вуаля, можно пользоваться. Но исключительно там, где можно расплачиваться телефоном.