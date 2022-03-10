Как платить и снимать наличные за границей, если Visa и Mastercard не работают

Сюрприз с отключением Visa и Mastercard застал многих россиян за рубежом. Экспресс-инструкцию мы уже публиковали на «Клерке», ловите ее более актуальную версию.

Что известно про Visa и Mastercard сейчас

6 марта платежные системы Visa и Mastercard объявили, что останавливают работу в России.

Карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри страны, но за рубежом ими пользоваться будет нельзя.

Сроком прекращения работы называли 10 марта.

По факту карты перестали работать раньше: о невозможности расплатиться картой Visa и Mastercard или снять с нее наличные стали сообщать 6 и 7 марта.

В Грузии, например, об этом объявили официально.

Вместе с тем известно, что российские карты Visa и Mastercard продолжат работать в тех странах, где принимают карту МИР. Таких немного: это Турция, Кипр, Вьетнам, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Можно ли использовать МИР

Да, но в очень ограниченном числе стран. На официальном сайте платежной системы среди таких указаны Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

И опять же, стоит учитывать, что МИР могут принимать не все банки в этих странах.

Что сейчас с UnionPay

UnionPay — это китайский аналог Visa и Mastercard. Она действительно работает больше, чем в 180 странах мира.

Российские банки работают над выпусками кобейджинговых (то есть двухсистемных) карт МИР-Union Pay. Некоторые банки их уже выпускают, но вот вопрос: что делать тем, кто за границей? Ведь человек же не может посетить офис банка лично в таком случае.

Мы собрали в таблицу банки, которые выпускают UnionPay сейчас — и выяснили, что для этого нужно:

Банк Что нужно, чтобы выпустить карту UnionPay Сколько стоит выпуск АО «Россельхозбанк» Заполнить заявку и прийти в офис банка от 7500 рублей Газпромбанк Прийти в офис банка и оформить заявку, там же и получить 5000 рублей ПАО КБ «Восточный» Пластиковая карта, получать в офисе банка 500 рублей АО КБ «Солидарность» Пластиковая карта, делают 2 недели, получать в офисе банка Информация уточняется ПАО «Банк Санкт-Петербург» Пластиковая карта, получать в офисе банка 10 000 рублей ПАО «Промсвязьбанк» Пластиковая карта, получать в офисе банка Информация уточняется ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Пластиковая карта Выпускают бесплатно, обслуживание — 1200 в год ПАО Банк ЗЕНИТ Пластиковая карта 1200 рублей АО «Почта Банк» Пластик / виртуальная, но виртуальную карту может выпустить только клиент банка Бесплатно

Выводы очень простые: оформить карту UnionPay сейчас 1) дорого; 2) доступно только тем, кто только собирается выезжать за рубеж, т.к. большинство карт — только пластиковые и требуют посещения банка.

Какие есть альтернативы

Вариантов остается немного, но они есть.

Денежные переводы. Это сложная история, для которой понадобится учесть сразу несколько моментов. Первый — поддерживает ли страна, в которой вы находитесь, платежную систему. Второй — могут ли ваши родственники или знакомые отправить вам перевод. Третий — насколько далеко от вас находится ближайший банк с такой платежной системой (а вдруг придется ехать в другой город?).

Дальше — дело техники.

Расскажем на примере платежной системы Золотая Корона и перевода денег в Грузию. Отправителю нужен валютный счет в России. К этому счету привязываем карту банка. Скачиваем приложение Золотой Короны, вбиваем данные получателя и указываем валюту перевода. В Золотой Короне перевести можно только в российских рублях, долларах или евро. В Грузии, например, рубли бесполезны, поэтому лучше выбрать одну из двух оставшихся валют. Вбиваем сумму: будьте готовы к довольно большой комиссии при нынешних курсах валют. Далее вбиваем телефонный номер получателя и расплачиваемся картой. В случае успеха получателю придет смс-сообщение с номером перевода. Для получения понадобится паспорт.

Вывод через криптовалюту. Для этого в стране вашего пребывания должны быть криптоматы — а у вас хотя бы немного криптовалюты. Суть этих устройств в том, что вы вбиваете в них нужную вам сумму в долларах, затем получаете QR-код, сканируете его и рассчитываетесь за доллары своей криптовалютой.

Оформление карты UnionPay на родственника в России.В этом случае ваш родственник или друг идет в банк из таблицы выше и оформляет карту на себя. Вам присылает данные карты, вы вбиваете ее в свое приложение Google Pay или Apple Pay — и вуаля, можно пользоваться. Но исключительно там, где можно расплачиваться телефоном.