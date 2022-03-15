Как работодателю настроить ЭДО с ФСС по декретницам

Постепенно всё взаимодействие с госорганами переходит в электронный формат. В частности, и взаимодействие с ФСС тоже стало электронным, заодно в законе прописан беззаявительный формат общения. Правда, как некоторые специалисты рассказывают, пока такой формат не очень-то работает. Но будем надеяться, что всё наладится со временем...

Есть одна ситуация, когда не подходит беззаявительный порядок - именно при выплате пособия по уходу за ребенком. Ведь ФСС никак не узнает из доступных ему документов, пошел ли работник в отпуск по уходу за ребенком или продолжает работать, или же находится в отпуске и одновременно работает неполный день.

В этой статье обсудим, что закон предписывает делать, если работник берет отпуск по уходу за ребенком.

Одновременно с заявлением на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет (ч. 1 ст. 256 ТК) работник пишет заявление о назначении пособия до 1,5 лет по форме ФСС, которая на текущий момент не утверждена (ID проекта 01/02/12-21/00123812, ч. 10 ст. 13 закона № 255-ФЗ).

Работник может написать заявление в произвольной форме на имя работодателя, указав сведения согласно п.п. 7, 8 Порядка, утв. приказом Минтруда от 29.09.2020 № 668н.

Работодатель в течение трёх рабочих дней с момента получения заявления предоставляет в Фонд социального страхования сведения:

1) В соответствии с п. 35 правил получения сведений ФСС, п. 11 ст. 13 Закона № 255-ФЗ:

о дате начала и окончания отпуска по уходу за ребенком;

о замене календарных лет (года) в расчетном периоде на основании заявления работника (п. 7 Положения, утвержденного постановлением Правительства от 11.09.2021 № 1540, ч. 1 ст. 14 закона № 255-ФЗ);

о продолжительности рабочего времени работника в случае, если он работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня).

2) Форму «Сведения о застрахованном лице» (п. п. 5, 6 Правил получения ФСС сведений), если ранее не подавались или были изменения.

3) По запросу и в указанном ФСС объеме (п. 36 Правил получения ФСС сведений):

о суммах выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, которые включались в базу для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование;

о районном коэффициенте, используемом при исчислении пособий;

о количестве календарных дней, приходящихся на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается, если за ним обратились не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет (ч. 2.1 ст. 12 Федерального закона № 255-ФЗ).

Срок назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет территориальным органом ФСС РФ - не более 10 рабочих дней со дня представления ему необходимых документов (сведений) (ч. 1 ст. 15 закона № 255-ФЗ).

Мы постарались найти разъяснения и комментарии ФСС по этому алгоритму и нашли вот что: на сайте отделения ФСС по Югре отметили, что сроки передачи сведений о сотрудниках, которые работают в организации на 01.01.2022, законодательно не установлены. Поэтому специалисты Фонда рекомендует работодателям распределить передачу данных в несколько этапов в зависимости от численности персонала. В приоритете женщины, которые находятся или планируют отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребёнком. По мнению ФСС целесообразно завершить передачу сведений в начале 2022 года. В том числе и по уволенным работникам.

Информация в электронной форме, подаваемая работодателем в ФСС, должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Будем надеяться, что все новые алгоритмы взаимодействия с ФСС заработают в ближайшее время.