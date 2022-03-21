«Ночной бухгалтер». Компаниям дадут по 3 МРОТ за прием безработных. Но, как всегда, не всем

По всем СМИ раструбили новость: дескать, за прием на работу молодых безработных бизнесу дадут деньги от государства. На самом деле, там есть много нюансов.

Докажи, что соответствуешь

На «Клерке» вчера написали, что за прием на работу молодого сотрудника работодателю дадут 3 МРОТ. Это мера господдержки по «субсидированию найма». Новость правильно поняли не все, многие запутались. В «Красном уголке бухгалтера», например, спросили

Теперь по порядку.

Кто получит субсидию? Бизнес, который в 2022 году возьмет к себе на работу сотрудников до 30 лет.

За кого именно ее дадут? Надо, чтобы молодой сотрудник был выпускником колледжа или вуза без опыта работы, или не имел профессионального образования, или был инвалидом / ребенком-сиротой, или был родителем несовершеннолетнего ребенка.

Как посчитают субсидию? По формуле Субсидия = (3 МРОТ х РК + страховые взносы) х количество трудоустроенных.

Если вы не соответствуете перечисленным условиям, субсидия вам «не светит».

О том, насколько все же полезна будет новая мера, рассказала

— Исходя из практики работы с малым и средним бизнесом, вижу, к сожалению, что там не стремятся брать на работу указанные категории. Ведь, например, выпускников учебных заведений без опыта работы не поставишь сразу на рабочее место для самостоятельной работы и вряд ли за три месяца он освоится профессионально. Эта категория может подойти, наверное, только для низкоквалифицированной работы. То есть эта субсидия не покроет затраты на обучение такого работника. То же самое касается людей без специального образования.

Кроме того, небольшие компании опасаются принимать родителей несовершеннолетних детей: ведь если придется снижать расходы на персонал, то их невозможно будет уволить по сокращению. Думаю, что возможно, этой субсидией воспользуются более крупные, социально ориентированные компании, в которых приняты программы для молодых специалистов, для работников с детьми.

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