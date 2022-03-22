«Ночной бухгалтер». Бухгалтерская тайна: отчетность в ГИРБО можно будет скрыть от посторонних

О времена, о нравы: компании смогут закрыть доступ к данным из бухотчетности на ГИР БО. Для этого надо будет писать налоговикам.

Тайны мадридского двора

Новое постановление кабмина разрешает бизнесу скрывать данные о балансе и отчетности на госресурсе — ГИР БО. Чтобы это сделать, нужно подать заявление в налоговую. То же действие понадобится и для того, чтобы доступ открыть.

Есть нюансы: например, в том, что закрыть данные можно из бухотчетности за 2019-2021 годы.

А еще получить данные аудиторского заключения смогут только госорганы, ЦБ, фонды.

Из важного

Налоговые пени для бизнеса уменьшат: если точнее, то за просрочку по налогам считать сумму будут в размере 1/300 ставки ЦБ

Правило будет действовать с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Иностранные компании смогут отчитаться в ФНС об участниках и бенефициарах по состоянию на 31 декабря 2021 до конца 2022 года. Срок сдвинули с 28 марта на 31 декабря.

Все когда-нибудь впервые

Например, дело о разграблении криптобиржи, которое завели первый раз в России. Виновник задержан с суммой 190 млн рублей

Про ценники

Пишут:

«5-7 за нулёвку, 10- 20 в месяц за одну микроорганизацию. Слышал про такие расценки.»

Некоторые напоминают про инфляцию.

Мем дня

О наболевшем:

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