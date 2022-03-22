«Ночной бухгалтер». Бухгалтерская тайна: отчетность в ГИРБО можно будет скрыть от посторонних

О времена, о нравы: компании смогут закрыть доступ к данным из бухотчетности на ГИР БО. Для этого надо будет писать налоговикам.
Тайны мадридского двораНовое постановление кабмина разрешает бизнесу скрывать данные о балансе и отчетности на госресурсе — ГИР БО. Чтобы это сделать, нужно подать заявление в налоговую. То же действие понадобится и для того, чтобы доступ открыть.
Есть нюансы: например, в том, что закрыть данные можно из бухотчетности за 2019-2021 годы.
А еще получить данные аудиторского заключения смогут только госорганы, ЦБ, фонды.
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