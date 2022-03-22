Что дадут налоговые льготы бизнесу и что будет с проверками: интервью с налоговым адвокатом Екатериной Болдиновой

За прошедшие три недели налоговые льготы посыпались как из рога изобилия. И льготные ставки, и смягчение налоговой уголовки, и много чего другого. О возможном эффекте этих мер и перспективах мы побеседовали с Екатериной Болдиновой, налоговым адвокатом, партнером юридической фирмы Five Stones Consulting, автором Телеграм-канала Денег.НЕТ.

Спасут ли налоговые льготы IT-бизнес

IT-сфера одной из первых испытала на себе удар санкций: на этой волне многие айтишники уехали из России уже в первые дни кризиса.

По некоторым данным, сейчас айти-эмигрантов уже около 70 тысяч.

— Чтобы остановить волну миграции, власти приняли беспрецедентные меры — дали IT многочисленные льготы. Помогут ли они спасти отрасль?

— Среди налоговых льгот для для IT отрасли наиболее интересной является освобождение от налога на прибыль до 31 декабря 2024 года. Но для получения льгот нужно соответствовать ряду требований. Давайте по порядку.

Во-первых, аккредитация. Пройти её могут только юридические лица, статус индивидуального предпринимателя не подойдёт. Процесс аккредитации занимает 30 дней с момента подачи заявки. Подтвердить аккредитацию можно в ФНС или в банке выпиской из реестра.

Также нужно вести деятельность по одному из семи кодов ОКВЭД: 62.01: разработка компьютерного ПО;

62.02: консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий;

62.02.1: деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем;

62.02.4: деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации;

62.03.13: деятельность по сопровождению компьютерных систем;

62.09: деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

63.11.1: деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Во-вторых, есть дополнительные условия. Например, что доходы от услуг и работ по адаптации, установке, внедрению, тестированию, поддержке не принадлежащего компании российского ПО должны составлять не менее 75% от общих доходов компании. Общая сумма доходов от IT-деятельности — не менее 90% от совокупных доходов организации.

На льготы также могут претендовать интеграторы и компании, размещающие рекламу и «оказывающие дополнительные услуги в своих приложениях». Доля доходов от ИТ-деятельности также должна составлять не менее 90%.

Вывод: мера поддержки сама по себе неплохая, но, как говорится, дьявол в деталях, и условия ее получения достаточно жесткие. Поэтому соответствие им само по себе — вопрос достаточно сложный.

Про смягчение налоговой уголовки

Смягчение процесса заведения дел по налоговым преступлениям (прописано в законе № 51-ФЗ от 09.03.22) стало еще одной громкой темой последних недель.

Некоторые юристы этому очень обрадовались, а некоторые высказали свои опасения.

— Адвокат Вячеслав Василевский считает, что новые правила уголовки по налоговым преступлениям могут быть с подвохом. И заложен этот подвох в предпроверочном анализе. Что скажете вы?

— Действительно, новый порядок возбуждения уголовного дела, не содержит указаний на то, какие именно материалы, полученные СК РФ от налоговиков, могут стать основанием для возбуждения уголовного дела. При этом, на мой взгляд, НК не содержит четко прописанного исчерпывающего перечня ситуаций, в которых налоговая должна передать свои материалы в Следственный комитет. Хотя справедливости ради отмечу, что и особых возможностей для произвола НК РФ не дает.

Фактически, налоговая направляет материалы в СК РФ в двух ситуациях: неуплата налога либо обнаружение в ходе налоговой проверки признаков умышленной неуплаты налогов.

Насчет материалов предпроверочного анализа (который, напомню, в НК РФ не урегулирован): я пока не вижу перспектив для легальной передачи его данных в СК. Но, конечно, все решит судебная практика.

— А есть ли уже такая судебная практика?

Совсем свежих историй пока еще нет, норма только начала работать. Но могу сказать, что до марта 2022 сотрудники следственных органов нередко начинали проверки и возбуждали дела на основе имевшихся у них данных. Например, провели допрос «номинального» директора «фирмы-однодневки», а проблемы получали все компании, которым не посчастливилось иметь с этой фирмой какие-то связи.

Блокировку счетов действительно остановят?

Еще один кот в мешке от налоговиков — новость о том, что до 1 июня 2022 налоговики приостанавливают блокировку счетов.

— Стоит ли бизнесу с облегчением вздохнуть по этому поводу?

Выглядит новость хорошо, но есть нюансы (простите, в нашей отрасли нюансы — история очень частая). Во-первых, нет никаких ссылок на первоисточник (приказ, письмо). То есть доказать инспекторам на местах, что они не могут принимать такие решения, рядовой налогоплательщик должен будет ссылкой на сайт и скриншотом. На мой взгляд, так себе идея. Правда, такие решения обычно доводятся до сведения нижестоящих инспекций специальными письмами. Вопрос только в том, когда конкретная маленькая инспекция где-нибудь на Урале такое письмо получит.

И во-вторых: меня смущает текст новости на сайте налоговой. Обратите внимание на второй абзац:

«Налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за финансово-экономических санкций, смогут обратиться в налоговый орган по месту их учета, чтобы отложить сроки применения мер взыскания до предельных в соответствии с налоговым законодательством».

Вопросов возникает много. Как доказать этот ущерб, ведь по логике вещей его сейчас так или иначе несут все? Нужно ли доказывать причинную связь между ущербом, причиненным компании общей экономической ситуацией, возникшей на фоне санкций, и деятельностью компании? Наконец, на все ли отрасли распространяется возможность «отложения сроков применения мер взыскания»?

Вывод: в целом — это все равно позитивная история для бизнеса. Просто мера принята второпях, дальше ясности будет больше. И это нужная история, учитывая, как налоговая любит чуть что приостановить операции по счетам налогоплательщика.