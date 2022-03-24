«Ночной бухгалтер». Проверок бизнеса станет еще меньше. Но речь опять не про налоговые

Тема дня

Похоже, административного давления — а проще говоря, плановых и внеплановых проверок — в жизни бизнеса может стать все-таки меньше.

В МВД заявили, что отменяют проверки со стороны силовиков, кроме тех, которые связаны с безопасностью.

Сейчас посмотреть реестр проверок бизнеса можно на сайте Генпрокуратуры.

Правда, одни из самых непростых проверок — налоговые — никто в итоге не отменял. Плывем дальше...

Еще плюшки

По налогу на прибыль. Даниил Егоров рассказал, что компании могут в течение 2022 года перейти на уплату ежемесячных платежей исходя из фактической прибыли.

А Совфед одобрил поправку, по которой налоговая база по земельному налогу не будет расти два года — вероятнее всего, закон тоже скоро примут.

Ложка дегтя в бочке меда

Вычет по НДС компаниям собираются давать теперь всего за 8 дней. Но вот плохишам (зачеркнуто) бизнесу, который работает с ненадежными контрагентами, проверять и возмещать будут по-прежнему 2 месяца.

Что-то про РСВ

В РСВ появятся новые коды — ОСТ, ВЖОС и ВПОС. Речь про раздел 3.

Многие организации и предприниматели не до конца разобрались, как работать в новых условиях с партнерами за рубежом: как совершать сделки, как рассчитываться валютой, что делать с выручкой и т.д Ответить на актуальные «горячие» вопросы готов Ак Барс Банк. 30 марта в 11 часов пройдет бесплатный вебинар на тему «Как работать с зарубежными партнерами в 2022 г.». Что в программе: обязательная продажа валютной выручки;

ограничения по операциям нерезидентов;

проведение платежей с зарубежными контрагентами;

какие операции резидентов с нерезидентами запрещены;

как выплатить сотруднику командировочные при поездке за границу. Спикер: эксперт по ВЭД Ак Барс Банка Наталья Шаламова Зарегистрироваться

Боль дня

У бухгалтеров по-прежнему бомбит от цен на бумагу (да что там, сами офигеваем!). Кто-то предлагает печатать на неотбеленной бумаге, кто-то вообще на бересте.

Или вот такой ещё вариант есть:

«Документы по недвижимой ОС и кадровому документообороту надо на глиняных табличках оформлять для сохранности архива.»

Мем дня

Бухгалтеров-новичков все реже хотят брать на работу в кризис. На рынке труда в это время новая версия старого мема:

Обучение для бухгалтера

Уже совсем скоро (напоминаем, что вебинары бесплатные):

Для тех, кто думает, как бы разобраться с новыми ФСБУ Советуем полноценный курс повышения квалификации на «Клерке»: даем официальное удостоверение. Успейте записаться, мест на новый поток почти не осталось.

Ваша креативит под штормом редакция