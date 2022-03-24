«Ночной бухгалтер». Проверок бизнеса станет еще меньше. Но речь опять не про налоговые

Тема дня
Похоже, административного давления — а проще говоря, плановых и внеплановых проверок — в жизни бизнеса может стать все-таки меньше.
В МВД заявили, что отменяют проверки со стороны силовиков, кроме тех, которые связаны с безопасностью.
Сейчас посмотреть реестр проверок бизнеса можно на сайте Генпрокуратуры.
Правда, одни из самых непростых проверок — налоговые — никто в итоге не отменял. Плывем дальше...
Еще плюшки
По налогу на прибыль. Даниил Егоров рассказал, что компании могут в течение 2022 года перейти на уплату ежемесячных платежей исходя из фактической прибыли.
А Совфед одобрил поправку, по которой налоговая база по земельному налогу не будет расти два года — вероятнее всего, закон тоже скоро примут.
Ложка дегтя в бочке меда
Вычет по НДС компаниям собираются давать теперь всего за 8 дней. Но вот плохишам (зачеркнуто) бизнесу, который работает с ненадежными контрагентами, проверять и возмещать будут по-прежнему 2 месяца.
Что-то про РСВ
В РСВ появятся новые коды — ОСТ, ВЖОС и ВПОС. Речь про раздел 3.
Многие организации и предприниматели не до конца разобрались, как работать в новых условиях с партнерами за рубежом: как совершать сделки, как рассчитываться валютой, что делать с выручкой и т.д
Ответить на актуальные «горячие» вопросы готов Ак Барс Банк.
30 марта в 11 часов пройдет бесплатный вебинар на тему «Как работать с зарубежными партнерами в 2022 г.». Что в программе:
- обязательная продажа валютной выручки;
- ограничения по операциям нерезидентов;
- проведение платежей с зарубежными контрагентами;
- какие операции резидентов с нерезидентами запрещены;
- как выплатить сотруднику командировочные при поездке за границу.
Спикер: эксперт по ВЭД Ак Барс Банка Наталья Шаламова
Боль дня
У бухгалтеров по-прежнему бомбит от цен на бумагу (да что там, сами офигеваем!). Кто-то предлагает печатать на неотбеленной бумаге, кто-то вообще на бересте.
Или вот такой ещё вариант есть:
«Документы по недвижимой ОС и кадровому документообороту надо на глиняных табличках оформлять для сохранности архива.»
Мем дня
Бухгалтеров-новичков все реже хотят брать на работу в кризис. На рынке труда в это время новая версия старого мема:
Обучение для бухгалтера
Уже совсем скоро (напоминаем, что вебинары бесплатные):
- Налоговые риски 2022: подводные камни
- Как налоговики будут искать дробление бизнеса в 2022 году
- Ответственность бухгалтера: материальная, административная и уголовная
Для тех, кто думает, как бы разобраться с новыми ФСБУ
Советуем полноценный курс повышения квалификации на «Клерке»: даем официальное удостоверение.
Успейте записаться, мест на новый поток почти не осталось.
Ваша креативит под штормом редакция
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.