«Ночной бухгалтер». Налоговики продолжают блокировать счета бизнеса, несмотря на запрет

Мало ли что мы там говорили

Судя по сообщениям, которые пишут наши читатели, временная отмена блокировки счетов налоговиками как-то не состоялась. Бывают, например, случаи, когда решения о блокировке счета нет, но банк продолжает списывать деньги.

Почему так происходит? Мы обратились к налоговому адвокату Екатерине Болдиновой, и вот что она рассказала.

В красивой формулировке о приостановке до 1 июня 2022 года принятия налоговиками решений о блокировке счетов должников есть один мааааленький нюанс. Официального документа — постановления Правительства или приказа ФНС по этому поводу по-прежнему нет.

Есть только некое Письмо ФНС России от 10.03.2022 N ЕД-26-8/4@, где значится любопытная формулировка:

«Исключение составляют случаи, когда непринятие мер может повлечь сокрытие активов и (или) возможность совершения иных действий, препятствующих взысканию задолженности.»

То есть уже есть лазейка. Кроме того, как говорит эксперт, для инспекций на местах это письмо ФНС ничего особо не меняет. А на сайте ФНС есть еще один интересный абзац по поводу принятого решения:

«Налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за финансово-экономических санкций, смогут обратиться в налоговый орган по месту их учета, чтобы отложить сроки применения мер взыскания до предельных в соответствии с налоговым законодательством.»

О нем Екатерина Болдинова говорит так:

— Эту формулировку налоговики трактуют очень по-своему: «мы заблокируем, а вы сообщите об ущербе, и мы заменим блокировку иными мерами / отложим взыскание».

Иными словами, получается, что решение вроде бы принято, но официального серьезного документа, которое бы его регламентировало, нет. А на нет и суда нет, что тут скажешь.

Про 15%

Налоговики отказывают людям в социальных и имущественных вычетах из-за НДФЛ 15%.

А власти обсуждают идею снижения страховых взносов до 15%.

Расскажем, что совершенно точно нужно знать про защиту данных бухгалтерии в кризис на бесплатном вебинаре. Он уже 6 апреля, надо только записаться.

Кстати

ФСС будет присылать на уплату взносов электронные уведомления.

Пока мы писали этот текст

...стало известно о еще одном моратории: кредиторам с 1 апреля запретят банкротить должников.

Красивое

Посидели мы тут недавно, поностальгировали и смотрите, какие классные статьи собрали:

Их больше всего читали на «Клерке» в прошлом году — берите на заметку, там еще не все устарело.

Ваша оперативная редакция