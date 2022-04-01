«Ночной бухгалтер». Налог по упрощенке теперь будем платить на полгода позже

Кто и как будет платить

Срок уплаты налога по УСН официально перенесли на полгода.

То есть первую часть компаниям надо будет заплатить до 31 октября 2022 года. ИПэшникам — до 30 ноября.

Это правило будет работать не для всех. Речь про бизнес с нужным кодом ОКВЭД.

Найти перечень можно тут. В него входит производство в некоторых отраслях, здравоохранение, туризм, спорт и культура.

Читатели спрашивают:

«А если менялся вид деятельности ИП начала 2022, его добавили в конце 2021, но он в ЕГРИП не основной, может ли быть применена рассрочка?»

Ответ тут такой: основной код в ЕГРИП на 1 января 2022 года должен соответствовать перечню. Механизм аналогичен тому, который применялся при ковидных мерах поддержки.

Я что-то нажал и оно исчезло

Бухгалтеры сообщают о массовых сбоях:

Опять перемены

Легкое «переобувание» в Центробанке: там снова изменили правила переводов денег за рубеж. Теперь будут действовать новые лимиты.

Лайфхаки и ликбезы

Делимся вариантом ответа налоговикам насчет пресловутых среднеотраслевых зарплат. Забирайте на заметку.

А тут хороший пост о том, как бухгалтеру отражать в бухгалтерском и налоговом учете операции по эквайрингу.

Обучение для бухгалтера

Записывайтесь на курс повышения квалификации по новым ФСБУ: мы стартовали сегодня, но к группе еще можно присоединиться. Курс поможет не только правильно вести бухучет в 2022 году, но и избежать штрафов. Спойлер: их может быть очень много.

Мем недели

Среднестатистический российский начальник, к которому бухгалтер пришел с отчетом о прошедшем месяце:

Надеемся, вам повезло больше :)

Ваша забыла, что сегодня первое апреля редакция