«Ночной бухгалтер». Из-за новой льготы расчеты 6-НДФЛ придется пересдавать. Бухгалтеры в ужасе

А разве что-то случилось?

Случилось освобождение от НДФЛ задним числом материальной выгоды: такую льготу включили в меры поддержки бизнеса и населения власти.

Пример материальной выгоды — это экономия на процентах. Например, сотрудник банка может ее получить, если взял кредит по пониженной ставке. Из-за повышения ключевой ставки до 20 % у него возникает доход, облагаемый НДФЛ.

Теперь эту норму отменили и НДФЛ такой доход облагаться не будет, причем начиная с 2021 года.

Но проблема как раз в «заднем числе»: 6-НДФЛ за 2021 год бухгалтеры уже сдали! Отсюда вывод: теперь надо пересдавать расчеты 6-НДФЛ за 2021 год, если там был доход с кодом 2610.

Сказать, что наши читатели в восторге — ничего не сказать. Вот один из самых безобидных комментариев:

«И наверняка в большинстве фирм НДФЛ к возврату — копейки. А мороки с уточненками — полно. Заботится государство о бухгалтерах, чтобы без работы не остались. Сдали отчеты, теперь пересдавайте. Рассчитали НДФЛ, теперь пересчитывайте). И не отвертишься. У них есть все данные по кодам. Все равно пришлют требование и заставят пересдавать, так как автоматически все эти отчеты стали неверными»

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Любопытный комментарий читателя о наболевшем:

«Казань-Экспресс, бумага офисная А4 для принтера Svetocopy Classic, А4, 80 г/м2, 500 л ▬ 1'399 руб. (21.03.2022 г.)

Смотрел вчера (20.03.2022 г.) — было 1'200 руб.

Кто побьет рекорд?»

Похоже, пора открывать аукцион. Кто больше?

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