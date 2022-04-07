«Ночной бухгалтер». Налоговики пошли трясти ИП, у которых больше одной кассы

Письма счастья

ИП без работников, две онлайн-кассы. Прилетает требование: поясните, как так получается, что кассы две, а работников — ни одного?

Бухгалтеры советуют: скажите, мол, что банки разные, что разные торговые точки. Или, наконец, что закон иметь две кассы не запрещает.

Но есть и такое предупреждение:

«Сложно будет отмазаться, если зафиксируют два чека в одно время на кассах, зарегистрированных по разным адресам. Можно ожидать контрольную закупку.»

Случай не единичный, так что имеет смысл заранее продумать, что будете писать в ответ.

Как отчитаться по НДС

Квартальная отчетность уже совсем близко. Вчера на «Клерке» писали, что с 1 квартала 2022 года надо отчитываться по НДС по новой форме декларации.

Интересно, что там не оказалось нужного кода, и вот налоговики его озвучили.

Гулять так гулять

Что ни майские — то сюприз. На этот раз вот в Думе предложили сделать праздники целыми, чтобы народ отдыхал с 1 по 10 мая.

И на волне происходящих событий скажем, что идея не самая плохая. Главное — нормативку не 30 апреля выпустить. Ну и конечно, нерабочими днями их не назвать.

Я что-то нажал и теперь у вас долг

На очередной сбой на Госуслугах можно было бы не обратить внимания, но москвичам после этого посыпались странные уведомления о чужих долгах.

Мем дня

Свеженькое из сегодняшнего (инвесторы и начинающие инвесторы поймут):

Гайды к вечернему чаю

Забирайте почитать:

Обучение для бухгалтера

Срочная подборка топовых вебинаров «Клерка» 11 и 12 апреля:

Вебинары бесплатные, но количество мест ограничено. Успейте записаться!

Ваша припозднившаяся редакция