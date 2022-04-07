«Ночной бухгалтер». Налоговики пошли трясти ИП, у которых больше одной кассы

Письма счастья
ИП без работников, две онлайн-кассы. Прилетает требование: поясните, как так получается, что кассы две, а работников — ни одного?
Бухгалтеры советуют: скажите, мол, что банки разные, что разные торговые точки. Или, наконец, что закон иметь две кассы не запрещает.
Но есть и такое предупреждение:
«Сложно будет отмазаться, если зафиксируют два чека в одно время на кассах, зарегистрированных по разным адресам. Можно ожидать контрольную закупку.»
Случай не единичный, так что имеет смысл заранее продумать, что будете писать в ответ.
Как отчитаться по НДС
Квартальная отчетность уже совсем близко. Вчера на «Клерке» писали, что с 1 квартала 2022 года надо отчитываться по НДС по новой форме декларации.
Интересно, что там не оказалось нужного кода, и вот налоговики его озвучили.
Гулять так гулять
Что ни майские — то сюприз. На этот раз вот в Думе предложили сделать праздники целыми, чтобы народ отдыхал с 1 по 10 мая.
И на волне происходящих событий скажем, что идея не самая плохая. Главное — нормативку не 30 апреля выпустить. Ну и конечно, нерабочими днями их не назвать.
Я что-то нажал и теперь у вас долг
На очередной сбой на Госуслугах можно было бы не обратить внимания, но москвичам после этого посыпались странные уведомления о чужих долгах.
Мем дня
Свеженькое из сегодняшнего (инвесторы и начинающие инвесторы поймут):
Гайды к вечернему чаю
Забирайте почитать:
- Что нового по онлайн-кассам: проверок и штрафов будет меньше, налоговики учтут позиции судов
- Возврат товара от покупателя по валютному договору в 1С: как действовать бухгалтеру
Обучение для бухгалтера
Срочная подборка топовых вебинаров «Клерка» 11 и 12 апреля:
- Сдаем НДС за 1 квартал
- Закупка у единственного поставщика в 2022 году
- Электронная транспортная накладная 2022: изменения в законе и выгоды бизнеса
Вебинары бесплатные, но количество мест ограничено. Успейте записаться!
Ваша припозднившаяся редакция