«Ночной бухгалтер». У бухгалтеров все больше проблем с платежами за границу. Иногда теряются деньги

Что пропало

Ситуацию описали в «Красном уголке бухгалтера»: бизнес работал с Альфа-банком, отправил долларовый платеж китайскому контрагенту, а дальше деньги...пропали.

Под постом аналогичными проблемами поделились другие наши читатели: речь про переводы в тот же Китай и Турцию, например.

История с китайцами закончилась благополучно, помогло и то, что в процесс включился сам контрагент, постучал в китайский Ситибанк. Деньги пришли по назначению.

Но не все случаи разрешаются так легко.

Как перестраховаться

Сначала надо исключить проблемы со стороны российских банков. На сайте, например, Альфы сейчас четко сказано:

«Мы вынуждены прекратить любые финансовые операции с компаниями из стран, которые ввели санкции, а также расчёты в валютах этих стран: американский, австралийский, канадский доллар и фунты стерлингов. При этом со всеми другими валютами мы работаем как обычно».

Это значит, что перевести, например, деньги американскому контрагенту через Альфу не получится.

У Сбера аналогичная ситуация:

«В связи с вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках с 7 апреля 2022 года невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте. Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении СберБанк Онлайн».

Но и Сбер, и Альфа находятся в списке подсанкционных банков — причем получивших едва ли не больше всех санкций. В других банках ситуация может быть другая, поэтому сначала уточните, пройдет ли перевод.

Например, Райффайзен вариант с переводом в Китай описал так:

А один из наших читателей говорит про Уралсиб:

— Как нам сказали в УРАЛСИБе, платежи поступают к ним, главное, чтобы ваш клиент отправил и его банк пропустил этот платёж, что сейчас иностранные банки идентифицируют самого получателя платежа и не важно в каком банке у него счёт.

После того, как исключите проблемы с российской стороной, выясните, как принимает платежи из России банк вашего контрагента. И если там сейчас (важно уточнять дату) таких проблем нет, пробуйте сделать перевод.

Но если проблема уже случилась, четкий выход подсказать сложно. Вот как объясняет Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты Аудита»:

— К сожалению, с такими жесткими санкциями мы столкнулись впервые. Обязательно нужно писать заявления на розыск, жалобы, плотно общаться с иностранным партнером и его банком и т.д. Возможно, что даже обращаться в суд. Но как и когда найдется тот или иной платеж сейчас сказать невозможно.

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