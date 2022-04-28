«Ночной бухгалтер». У Минфина розовые очки на единый налоговый счет?

Все хорошо, прекрасная маркиза
Чего возмущаться-то? Про механизм ЕНС говорили давно, в этом году и пробник запускают — единый налоговый платеж (ЕНП). Удобно, быстро, хорошо. Ну правда же?
Недавно на «Клерке» написали, что крупный бизнес боится не успеть перейти на ЕНС к 2023 году, когда он станет обязательным.
Удобство и в самом деле сомнительное: появляются бесконечные уведомления, которые надо будет заполнять, будут неудобные сроки уплаты налогов и т.п.
Риски видят не только в самом механизме, но и в технической стороне вопроса — особенно сейчас, под санкциями.
В нашем опросе вариант «ЕНС — это хорошо и классно» не выбрал никто.
А в Минфине стоят на своем:
— Если по мере совершенствования информационных алгоритмов мы придем к пониманию, что можем их упразднить, а рано или поздно это произойдет, это будет следующим шагом в улучшении налогового администрирования, — считает замминистра финансов Алексей Сазанов.
Может, где-то наверху все же услышат мнение большинства?
Вот что говорит Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты аудита»:
— Плюс только для тех, у кого много лишних денег, чтобы перечислить их авансом и спать спокойно. Но по моему опыту, в то хорошее время, когда ставка рефинансирования была 5 %, предприниматели часто выбирали не платить, пока налоговая сама не спишет. Ставки по кредитам у банков были выше, чем пени. И пени рассматривали как своеобразные проценты по кредиту. Да и сейчас, лучше на депозит положить деньги и перечислить в последний день налоги вместо того, чтобы просто загнать энную сумму в бюджет.
Дискуссия дня
Некий «временный перевод» на другую работу, который предлагают власти тем, кому грозит увольнение или простой предприятия, вызвал большую шумиху. Ибо в ТК никаких временных переводов нет. Да и что будет с СЗВ-ТД?
Минтруд ответил на этот вопрос: при временном переводе на новую работу без увольнения со старой СЗВ-ТД сдает только новый работодатель.
Бухгалтеры и кадровики в недоумении:
«Объясните мне, люди добрые! Что это за временный перевод? Общественные работы, батрачество, сдача в аренду сотрудника?»
На это отвечают:
«Холопа к другому барину определили. Новый барин обязан в амбарной книге отразить прибытие тягловой скотинки».
Что еще меняется в законах для бухгалтера из-за введения льгот для бизнеса?
Расскажем и разложим все по полочкам на бесплатном вебинаре 5 мая.
В программе:
- налоговые льготы — ускоренный вычет по НДС, остановка блокировки счетов, льготы для IT-компаний, льготы по налогу на прибыль и т.п;
- изменения в законах для бизнеса — льготные кредиты, кредитные каникулы, снижение эквайринговых комиссий и т.д.
Про отсрочку
...от уплаты налога на имущество и транспорт: в некоторых регионах бизнесу такую дали. Рассказываем, в каких.
Где-то убыло, где-то прибыло
Это мы сейчас про проверки. Тормошить бизнес по соблюдению валютного законодательства не будут: готовят даже нормативку про это.
А вот обычные выездные проверки налоговая отменять не собирается. И приводит железный аргумент: потому что потому (зачеркнуто) такие проверки «проводятся только в исключительных случаях».
Мем дня
Где-то в альтернативной вселенной:
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