Нюансы по НДФЛ при продаже нежилой недвижимости: что важно знать

Вопрос

Физическое лицо планирует продать нежилое помещение — склад, который находится у него в собственности 1,5 года (с 2020 года), за 200 000 рублей. Склад получен по суду как бывшим колхозником. Помещение не использовалось в предпринимательской деятельности.

Какие налоговые обязательства возникают в данном случае? Как физическое лицо должно уплатить НДФЛ? Есть ли взаимосвязь между кадастровой стоимостью с ценой продажи?

Мнение эксперта

На вопрос ответила эксперт — Екатерина Лазукова, профессиональный бухгалтер, эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ.

В рассматриваемом случае у физического лица возникает обязанность по уплате НДФЛ. При этом для расчета налога будет учитываться показатель кадастровой стоимости нежилого помещения: если эта величина, умноженная на 0,7, окажется больше цены продажи, то доход будет считаться именно от нее.

В любом случае доход может быть уменьшен на имущественный вычет 250 000 рублей.

Обоснование вывода

Доходы от реализации недвижимого и иного имущества, которое находится на территории РФ и принадлежит физическому лицу на праве собственности, являются объектом обложения НДФЛ (подп. 5 п. 1 ст. 208 НК, ст. 209 НК, п. 1 ст. 210 НК). На основании п. 1.1 ст. 224 НК доход от реализации имущества, полученный физическим лицом — налоговым резидентом РФ, облагается НДФЛ по ставке 13%.

При этом ст. 217 НК установлен перечень доходов от реализации собственного имущества налогоплательщика, освобождаемых от налогообложения НДФЛ. К ним, в частности, относятся доходы от продажи объектов недвижимого имущества, находившегося в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более (п. 17.1 ст. 217, п. 2 ст. 217.1 НК).

В общем случае минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет (п. 4 ст. 217.1 НК).

Следует учитывать, что положения п. 17.1 ст. 217 НК не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами от продажи имущества, непосредственно используемого в предпринимательской деятельности. Исключение из этого правила сделано только для жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов или доли (долей) в них, а также транспортных средств (письмо Минфина от 17.03.2020 № 03-04-07/20343). То есть если нежилое помещение каким-то образом использовалось физическим лицом в предпринимательской деятельности, доход от его реализации облагается НДФЛ вне зависимости от срока нахождения участка в собственности.

В рассматриваемом случае недвижимость в предпринимательской деятельности не использовалась, но находилась в собственности менее трех лет (с 2020 года), соответственно, доход от ее продажи облагается НДФЛ.

Обращаем внимание, что налоговая база по НДФЛ по доходам от продажи любого недвижимого имущества определяется с учетом особенностей, установленных ст. 214.10 НК.

В соответствии с п. 2 ст. 214.10 НК в случае, если доходы налогоплательщика от продажи объекта недвижимого имущества меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на проданный объект недвижимого имущества, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, то, в целях налогообложения доходы налогоплательщика от продажи этого объекта недвижимого имущества принимаются равными умноженной на понижающий коэффициент 0,7 соответствующей кадастровой стоимости этого объекта недвижимого имущества.

Иными словами, если доход от продажи склада окажется меньше кадастровой стоимости этого помещения, то для целей НДФЛ доход будет определяться с учетом требования о необходимости исчисления налоговых обязательств исходя из 70 процентов кадастровой стоимости.

Например. Склад продается за 200 000 рублей, а его кадастровая стоимость составляет 300 000 рублей. 250 000 рублей х 0,7 = 175 000 рублей.

175 000 рублей < 200 000 рублей, соответственно, доход для целей налогообложения составляет 200 000 рублей.

Изменим условия примера. Предположим, что склад продается за 200 000 рублей, а его кадастровая стоимость составляет 1 млн рублей.

1 млн рублей х 0,7 = 700 000 рублей. Соответственно, для целей налогообложения размер дохода будет составлять 700 000 рублей.

Согласно п. 3 ст. 210 НК основная налоговая база по НДФЛ определяется как денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению и учитываемых при определении указанной налоговой базы, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218-221 НК (за исключением налоговых вычетов, указанных в подп. 2.3 и 6 ст. 210 НК РФ), с учетом особенностей, установленных главой 23 НК.

На основании подп. 1 п. 1, подп. 1 п. 2 ст. 220 НК налогоплательщик имеет право на имущественный вычет в размере доходов, полученных в налоговом периоде от продажи нежилой недвижимости, находившейся в собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, установленного в соответствии со ст. 217.1 НК, не превышающем в целом 250 000 рублей.

То есть если для целей налогообложения доход составляет, например, 700 000 рублей (смотрите пример выше), то этот доход в любом случае можно уменьшить на 250 000 рублей:

700 000 рублей — 250 000 рублей = 450 000 рублей. Тогда налог к уплате составит:

450 000 рублей х 13% = 58 500 рублей.

Кроме того, вместо получения указанного вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества (подп. 2 п. 1 ст. 220 НК).

Под такими расходами обычно понимаются непосредственно расходы на покупку, т.е. цена, по которой недвижимость была когда-то приобретена, но могут быть и другие расходы, например, на погашение процентов по кредиту, взятому на ее покупку (письма Минфина от 26.11.2019 № 03-04-05/91743, от 22.03.2018 № 03-04-05/18155, от 24.10.2017 № 03-04-05/69469 ). Однако, как мы поняли, в рассматриваемой ситуации подобных расходов у физического лица нет. Склад получен по суду, как бывшим колхозником.

Таким образом, в рассматриваемом случае у физического лица возникает обязанность по уплате НДФЛ. При этом для расчета налога будет учитываться показатель кадастровой стоимости нежилого помещения. Если эта величина, умноженная на 0,7, окажется больше цены продажи, то доход будет считаться именно от нее. В любом случае доход может быть уменьшен на имущественный вычет 250 000 рублей.