Продажа имущества ИП на УСН в 2025 году: какой налог платить

ИП продает личное имущество

Если ИП продает свою квартиру, в которой он жил и которую он в бизнесе не использовал вообще никак, то эта сделка без сомнений будет облагаться НДФЛ по правилам для обычного физлица – то есть, с учетом срока владения.

Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи, мы разбирали тут.

Аналогичная ситуация с нежилой недвижимостью (например, гаражом), автомобилем.

Если сделка по продаже такого имущества идет вне рамок предпринимательской деятельности, то доход будет облагаться НДФЛ.

Кстати, нередко налоговики априори считают доход от продажи нежилой недвижимости предпринимательским, даже если в бизнесе эта недвижимость не использовалась. Поэтому ИП придется доказать непредпринимательский характер сделки.

Если ИП на момент продажи уже свернул свою деятельность (закрыл ИП), то это никак не влияет на порядок обложения НДФЛ имущества, ранее в бизнесе не используемого.

Если срок владения данным имуществом больше минимального, то НДФЛ не будет, и сдавать декларацию 3-НДФЛ не надо.