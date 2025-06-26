Продажа имущества ИП на УСН в 2025 году: какой налог платить

ИП – это физическое лицо. Но при этом данное лицо осуществляет предпринимательскую деятельность.
Когда такой человек-бизнесмен продает свое имущество, для налога имеет значение, использовалось ли оно в бизнесе и действует ли регистрация ИП на момент продажи.
ИП продает личное имущество
Если ИП продает свою квартиру, в которой он жил и которую он в бизнесе не использовал вообще никак, то эта сделка без сомнений будет облагаться НДФЛ по правилам для обычного физлица – то есть, с учетом срока владения.
Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи, мы разбирали тут.
Аналогичная ситуация с нежилой недвижимостью (например, гаражом), автомобилем.
Если сделка по продаже такого имущества идет вне рамок предпринимательской деятельности, то доход будет облагаться НДФЛ.
Кстати, нередко налоговики априори считают доход от продажи нежилой недвижимости предпринимательским, даже если в бизнесе эта недвижимость не использовалась. Поэтому ИП придется доказать непредпринимательский характер сделки.
Если ИП на момент продажи уже свернул свою деятельность (закрыл ИП), то это никак не влияет на порядок обложения НДФЛ имущества, ранее в бизнесе не используемого.
Если срок владения данным имуществом больше минимального, то НДФЛ не будет, и сдавать декларацию 3-НДФЛ не надо.
Минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ (таблицы для разных ситуаций) – здесь.
Если срок владения меньше минимального, то будет налогооблагаемый доход, который можно уменьшить на вычет или покупную стоимость этого имущества, подтвержденную документально.
Минимальный срок владения для недвижимости составляет до 5 лет, для прочего имущества, включая автомобили – 3 года.
Имущественный вычет при продаже жилья составляет 1 млн рублей, для прочего имущества – 250 тыс. рублей.
Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог мы подробно разбирали тут.
Действующий ИП продает бизнес-имущество
Совсем другая ситуация, если ИП продает имущество, которое он использовал в бизнесе.
В такой ситуации надо платить налог по УСН.
Если имущество использовалось в предпринимательской деятельности, то доход от его продажи ИП должен включить в декларацию по УСН и соответственно заплатить налог по УСН.
В своих последних письмах Минфин утверждает, что одной из причин уплаты именно УСН при продаже недвижимости является наличие в ЕГРИП соответствующих кодов ОКВЭД (68.10 и т. д.).
Бывший ИП продает бизнес-имущество
После закрытия ИП при продаже любого имущества бывший бизнесмен будет платить НДФЛ.
Но в данном случае по бизнес-имуществу есть свои нюансы по сравнению с продажей личного имущества, которое в бизнесе не применялось.
Во-первых, срок владения не имеет значения, если речь идет об имуществе, используемом ранее в бизнесе. Но у этого запрета есть исключение. Он не применяется при продаже жилья и транспорта (пункт 17.1 статьи 217 НК).
Таким образом, если после закрытия ИП продать 3-летний автомобиль или квартиру со сроком владения больше минимального, то НДФЛ с этой сделки не будет несмотря на то, что данное имущество ранее использовалось в бизнесе.
По нежилой недвижимости такой льготы нет. Даже при большом сроке владения придется декларировать доход в 3-НДФЛ и платить налог.
Во-вторых, если бывший ИП продает квартиру с маленьким сроком владения, нежилую недвижимость (при любом сроке владения), а также автомобиль, приобретенный менее 3 лет назад, то уменьшить доход на имущественный вычет или расходы на покупку этого имущества он не сможет (подпункт 4 пункта 2 статьи 220 НК).
То есть применять вычет при продаже имущества, использованного в бизнесе, нельзя.
Вместе с тем на основании этой же нормы НК, если ранее ИП учитывал расходы на покупку этого имущества на УСН «доходы минус расходы», то при продаже после закрытия ИП можно применить имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества, уменьшенных на расходы, учтенные при УСН.
Кстати, эту норму хотят уточнить, прописать порядок применения имущественного вычета, когда на УСН «доходы минус расходы» ранее по этому имуществу расходы не учитывались. Об этой поправке в НК мы писали тут.
Итоговая таблица
Имущество не использовалось в бизнесе. ИП действует или закрылся
Имущество использовалось в бизнесе. ИП действует
Имущество использовалось в бизнесе. ИП закрылся
Квартира со сроком владения больше минимального
Налога не будет
Будет налог по УСН
Налога не будет
Квартира со сроком владения меньше минимального
Будет НДФЛ с разницы между доходом и вычетом (1 млн или расходы)
Будет налог по УСН
Будет НДФЛ без права на вычет
Нежилая недвижимость со сроком владения больше минимального
Налога не будет
Будет налог по УСН
Будет НДФЛ без права на вычет
Нежилая недвижимость со сроком владения меньше минимального
Будет НДФЛ с разницы между доходом и вычетом (250 тыс. или расходы)
Будет налог по УСН
Будет НДФЛ без права на вычет
Автомобиль со сроком владения больше 3 лет
Налога не будет
Будет налог по УСН
Налога не будет
Автомобиль со сроком владения больше 3 лет
Будет НДФЛ с разницы между доходом и вычетом (250 тыс. или расходы)
Будет налог по УСН
Будет НДФЛ без права на вычет
Разъяснения Минфина и ФНС
Собрали для вас в одну таблицу разъяснения Минфина и ФНС про продажу имущества ИП (в том числе бывшим).
Реквизиты документа
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 23.12.2024 № 03-04-05/130241
При продаже квартиры ИП платит или НДФЛ, или УСН.
Письмо Минфина от 20.12.2024 № 03-11-11/129280
Доход ИП от продажи имущества идет по УСН, если оно для бизнеса и в ЕГРИП есть нужные коды ОКВЭД.
Письмо Минфина от 09.12.2024 № 03-07-11/123886
При продаже земельных участков ИП платит налог по УСН.
Письмо Минфина от 28.11.2024 № 03-11-11/120087
Для налогов с продажи недвижимости ИП все зависит от кодов ОКВЭД в ЕГРИП и использования в предпринимательской деятельности.
Письмо Минфина от 16.07.2024 № 03-04-05/66503
При большом сроке владения квартиру можно продать без НДФЛ, даже если ее использовали в бизнесе.
Письмо Минфина от 01.07.2024 № 03-11-11/60991
За продажу авто, которое использовалось в бизнесе, ИП должен платить налог по УСН.
Письмо Минфина от 18.06.2024 № 03-04-05/56210
Иногда с продажи нежилого помещения надо платить НДФЛ при любом сроке владения.
Письмо Минфина от 07.06.2024 № 03-11-11/52869
ИП с кодами ОКВЭД по продаже недвижимости платит с таких сделок налог по УСН.
Письмо Минфина от 27.12.2023 № 03-04-05/126964.
Если квартира продается вне рамок бизнеса, то по ней будет НДФЛ.
Письмо Минфина от 20.10.2023 № 03-04-05/100236
С продажи нежилого помещения не будет НДФЛ, только если его никто не использовал в бизнесе.
Письмо ФНС от 11.08.2023 № БВ-4-7/10353@
Старые авто, использованные в бизнесе, можно продать без НДФЛ.
Письмо Минфина от 17.07.2023 № 03-04-05/66715
Если недвижимость реализуется вне рамок предпринимательской деятельности, то доход от ее продажи облагается НДФЛ.
Письмо Минфина от 28.06.2023 № 03-04-05/60201
При продаже недвижимости ИП на УСН платит или налог по УСН, или НДФЛ.
Письмо Минфина от 31.10.2022 № 03-04-05/105574
При продаже недвижимости, используемой в бизнесе, ИП на УСН должен платить не НДФЛ, а налог по УСН
Письмо Минфина от 05.03.2022 № 03-04-05/16195
Продажа недвижимости у ИП на упрощенке облагается либо налогом по УСН, либо НДФЛ. Все зависит от того, как использовалось это помещение и действует ли статус ИП
Письмо Минфина от 09.09.2020 № 03-11-11/79032
Если недвижимость не использовалась в бизнесе, ИП платит НДФЛ, а не налог по УСН.
Письмо Минфина от 24.07.2020 № 03-15-05/64949
Продать нежилую недвижимость, которая использовалась в предпринимательской деятельности, без налогов не получится.
Письмо Минфина от 06.02.2020 № 03-04-05/7778
Если недвижимость когда-то использовалась ИП, доход от ее продажи не освобождается от НДФЛ.
Начать дискуссию