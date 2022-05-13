«Ночной бухгалтер». Штрафов по ККТ становится все больше. Налоговики взялись даже за безнал от физлица

Осторожно, касса
Резонансная и поучительная история: «Интерфакс» оштрафовали за неприменение ККТ.
Дело в том, что при получении безналичной оплаты за организацию надо применять кассу, если платило физлицо со своего счета. Аргумент, что это отношения двух юрлиц, в суде не прокатит.
Бухгалтеры делятся мнениями:
«В корне не согласна. А может у организации не было кассового аппарата, она не работала с физиками. Раньше платеж четко фиксировался как оплата организации, физика даже не отражали в учете. Лишь бы штраф выписать!»
Но лучше, конечно, так:
«У нас есть ИП, который любит платить со своего личного счета — всегда выдаем ему чек».
Не опять, а снова
Продолжение полюбившегося сериала: производитель бумаги SvetoCopy уходит из России.
Похоже, дефицит бумаги все-таки будет?
В Минпромторге вот уверены, что с чековой лентой все в порядке и волноваться не о чем.
А может, простят?
Отсроченные взносы за 3 квартал бизнесу могут простить. Но это пока неточно и есть нюансы.
Немножко про рынок труда
Эксперты Центробанка уверены, что скоро офисные работники отойдут на второй план, будут, мол, нужны рабочие профессии.
Тем временем на некоторых предприятиях начинаются сокращения, а на некоторых — отправляют сотрудников в простой.
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