«Ночной бухгалтер». Штрафов по ККТ становится все больше. Налоговики взялись даже за безнал от физлица

Осторожно, касса

Резонансная и поучительная история: «Интерфакс» оштрафовали за неприменение ККТ.

Дело в том, что при получении безналичной оплаты за организацию надо применять кассу, если платило физлицо со своего счета. Аргумент, что это отношения двух юрлиц, в суде не прокатит.

Бухгалтеры делятся мнениями:

«В корне не согласна. А может у организации не было кассового аппарата, она не работала с физиками. Раньше платеж четко фиксировался как оплата организации, физика даже не отражали в учете. Лишь бы штраф выписать!»

Но лучше, конечно, так:

«У нас есть ИП, который любит платить со своего личного счета — всегда выдаем ему чек».

Не опять, а снова

Продолжение полюбившегося сериала: производитель бумаги SvetoCopy уходит из России.

Похоже, дефицит бумаги все-таки будет?

В Минпромторге вот уверены, что с чековой лентой все в порядке и волноваться не о чем.

А может, простят?

Отсроченные взносы за 3 квартал бизнесу могут простить. Но это пока неточно и есть нюансы.

Немножко про рынок труда

Эксперты Центробанка уверены, что скоро офисные работники отойдут на второй план, будут, мол, нужны рабочие профессии.

Тем временем на некоторых предприятиях начинаются сокращения, а на некоторых — отправляют сотрудников в простой.

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