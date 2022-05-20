«Ночной бухгалтер». Революция в отчетах ждет бухгалтеров после объединения ПФР и ФСС

Ждут ли наши сердца перемен

Таких перемен — точно ждут не особо, но все же коротко о том, что хотят поменять.

Во-первых, в налоговую надо будет сдавать новый отчет по зарплатам сотрудников. Причем каждый месяц.

Во-вторых, добавится отчет о договорах ГПХ с физлицами в ПФР.

В-третьих, СЗВ-СТАЖ надо будет сдавать не по всем работникам.

Законы пока не приняли, но власти уже рассматривают их и скорее всего, такие правила заработают с 2023 года.

Бухгалтеры возмущаются, кто-то совсем кардинально:

«По ТК положен отпуск 28 кал. дней, но бухгалтер — это не человек, это раб и про отпуск он только читал в ТК»

А кто-то с теплотой вспоминает СЗВ-М. Ибо то ли еще теперь будет.

Никогда такого не было и вот опять

...слили данные клиентов приложения, и на этот раз — Delivery Club. Небезопасно, в общем, еду заказывать.

Что-то про штрафы

Административные штрафы для бизнеса будут меньше: в КоАП внесут поправки.

И внезапно власти решили за нарушения с прослеживаемостью не штрафовать до 2024 года.

В апреле ФНС составила четкую инструкцию как выявить работников среди самозанятых, а значит нас ждут новые проверки налоговой по работе с ИП и самозанятыми. Чтобы быть готовыми к этим проверкам, надо разобраться, как и что будут проверять и как избежать последствий этих проверок. В программе бесплатного вебинара: признаки подмены трудовых отношений с самозанятыми, в том числе одинаковые ежемесячные выплаты, подчинение работодателю, договоры сроком на год и больше и многое другое;

документы, которые могут служить доказательствами подмены трудовых отношений;

риски и судебная практика. Встречаемся 23 мая в 11:00 мск. Записаться

Лучшее

Парочку статей почитать в выходные:

Ак Барс Банк проведет вебинар для бизнеса на тему: «Изменения в порядке оформления экспортно-импортных сделок в 2022 году». В программе: обязательная продажа валютной выручки: нюансы;

параллельный импорт, как делать правильно. Вебинар пройдет 26 мая в 11 часов. Спикерами выступят эксперт Ак Барс Банка по ВЭД Наталья Шаламова и специалист таможенного отдела АО «ВЭД Агент» Елена Черненко. Участие — бесплатное. Необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Занимательный русский язык

Новый термин от налоговиков: «организация-прослойка»:

Ваша немного грустит редакция