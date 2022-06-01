Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». ПФР сам сдаст отчетность вместо бухгалтеров. Но только ту, что в Росстат

Речь про статистические отчеты, которые раньше организации должны были подавать самостоятельно.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Про делегирование

По новому закону Пенсионный фонд обязан сам передавать в Росстат данные для статистики. Бухгалтерам это делать теперь не нужно.

В их числе:

  • сведения о застрахованных лицах;
  • сведения о работодателях;
  • сведения о суммах выплат;
  • сведения о страховых взносах на ОПС.

Все эти данные будут обезличиваться — то есть Росстат будет получать только цифры. Периодичность — каждый квартал.

Бухгалтеры, впрочем, не уверены, что все будет работать так гладко. И пишут:

— Вот сомневаюсь, что звонки из статистики с просьбами доначислить зарплату до МРОТа совместителям и по договорам ГПХ прекратятся.

Что думаете, коллеги?

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Про цифровизацию

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