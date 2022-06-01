«Ночной бухгалтер». ПФР сам сдаст отчетность вместо бухгалтеров. Но только ту, что в Росстат

Про делегирование
По новому закону Пенсионный фонд обязан сам передавать в Росстат данные для статистики. Бухгалтерам это делать теперь не нужно.
В их числе:
- сведения о застрахованных лицах;
- сведения о работодателях;
- сведения о суммах выплат;
- сведения о страховых взносах на ОПС.
Все эти данные будут обезличиваться — то есть Росстат будет получать только цифры. Периодичность — каждый квартал.
Бухгалтеры, впрочем, не уверены, что все будет работать так гладко. И пишут:
— Вот сомневаюсь, что звонки из статистики с просьбами доначислить зарплату до МРОТа совместителям и по договорам ГПХ прекратятся.
Что думаете, коллеги?
Сладкая конфета
Мораторий на решения о приостановке операций по счетам налогоплательщиков (проще говоря, на блокировку счетов) продлили еще на месяц.
В условиях кризиса экономить на налогах становится жизненно необходимо, но вот вопрос: как все сделать законно и не оказаться в суде?
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Про цифровизацию
ПФР и ФСС объединят предоставление услуг в «одно окно».
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Треш
История о правосудии в России. Предприниматель отчитывался по упрощенке, но суд решил, что перехода на УСН не было.
О наболевшем
Проблему выбора счета в банке для бизнеса делится наша постоянная цитательница: наболело настолько, что она написала про это в своем блоге. Почитайте, может, что-то посоветуете.
Ваша неужели лето редакция