«Ночной бухгалтер». ПФР сам сдаст отчетность вместо бухгалтеров. Но только ту, что в Росстат

Про делегирование

По новому закону Пенсионный фонд обязан сам передавать в Росстат данные для статистики. Бухгалтерам это делать теперь не нужно.

В их числе:

сведения о застрахованных лицах;

сведения о работодателях;

сведения о суммах выплат;

сведения о страховых взносах на ОПС.

Все эти данные будут обезличиваться — то есть Росстат будет получать только цифры. Периодичность — каждый квартал.

Бухгалтеры, впрочем, не уверены, что все будет работать так гладко. И пишут:

— Вот сомневаюсь, что звонки из статистики с просьбами доначислить зарплату до МРОТа совместителям и по договорам ГПХ прекратятся.

Что думаете, коллеги?

Сладкая конфета

Мораторий на решения о приостановке операций по счетам налогоплательщиков (проще говоря, на блокировку счетов) продлили еще на месяц.

В условиях кризиса экономить на налогах становится жизненно необходимо, но вот вопрос: как все сделать законно и не оказаться в суде? Избежать нарушений закона поможет новый онлайн-курс «Клерка». Эксперт, адвокат Никита Болтинский на пальцах разобрал, как проверять контрагентов и выбирать способы налогового планирования так, чтобы ни один налоговик не подкопался. Курс без «розовых очков» — если за что-то может «прилететь», автор курса откровенно об этом заявляет. Внутри курса видео-лекции, конспекты, тесты. По окончании получите сертификат. Записаться

Про цифровизацию

ПФР и ФСС объединят предоставление услуг в «одно окно».

Налоговики запустили промо-страницу нового режима АУСН. Будете переходить?

Треш

История о правосудии в России. Предприниматель отчитывался по упрощенке, но суд решил, что перехода на УСН не было.

О наболевшем

Проблему выбора счета в банке для бизнеса делится наша постоянная цитательница: наболело настолько, что она написала про это в своем блоге. Почитайте, может, что-то посоветуете.

Ваша неужели лето редакция