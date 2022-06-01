Предприниматель отчитывался по упрощенке, но суд решил, что перехода на УСН не было

Такой вывод сделал суд, рассматривая дело ИП, которому заблокировали счет за несдачу отчетов по ОСНО за 2019 год.

ИП полагал, что он на УСН с момента регистрации в 2019 году. Но уведомление об УСН он сдал в одном экземпляре.

В течение года ИП платил авансы по УСН, потом сдал декларацию по УСН «доходы» с суммой налога более 1 млн рублей. Налоговики выставили требование на уплату налога.

В ходе камералки выяснилось, что перехода на УСН не было. Бизнесмена попросили объясниться, отчитаться по НДФЛ и НДС и сдать нулевую уточненку по УСН. ИП пояснил, что переход на УСН был. Но доказательств он не представил.

Бизнесмен оспорил арест счета, но суд встал на сторону налоговиков (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 28.03.2022 по делу № А78-4910/2021).

Да, налоговики выставили требование об уплате налога оп УСН. Но на тот момент камералка была еще не закончена, ИП добровольно не сдал 3-НДФЛ и обнулять декларацию по УСН не было оснований.

Суд пришел к выводу, что налоговики изначально не признавали право ИП на УСН и не допустили недобросовестного налогового администрирования.

Таким образом, надо хранить свой экземпляр уведомления о переходе на УСН, чтобы потом не было подобных проблем.

Кстати, подать уведомление можно в любую налоговую инспекцию (экстерриториальный принцип). Налоговики сами разберутся и внесут все данные в АИС «Налог-3», которую специально доработали под новые правила.