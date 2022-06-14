«Ночной бухгалтер». Налоговики путают осмотры и выемки, а суды их поддерживают

Пока не ушел поезд

Если налоговики не разделяют осмотр и выемку документов и нарушают ваши права, то заявить об этом надо сразу. Иначе в суде отбиться не удастся.

Прецедент из судебной практики описал налоговый адвокат Вячеслав Василевский. Выемка и осмотр — разные мероприятия по закону. Но компания против нарушения своих прав возразила не сразу. За что и получила суд на стороне налоговиков.

Что нужно знать о таких ситуациях, рассказала Кира Гин, управляющий партнер юрфирмы «Гин и партнеры»:

— Сейчас налоговики зачастую не разграничивают осмотр и выемку, как отдельные мероприятия налогового контроля, в соответствии с НК РФ. И вообще по факту проводят обыск — процедуру, не предусмотренную НК РФ. Задача — любым способом раздобыть доказательства умысла налогоплательщика на совершение налогового правонарушения. С квалифицированным оформлением постановлений и протоколов тоже беда. Однако обжаловать даже проведенные с нарушениями осмотр и выемку достаточно проблематично: вышестоящие налоговые и суды все чаще закрывают глаза на допущенные нарушения, особенно если в результате этих мероприятий налоговики раздобыли нужный компромат.

На что ссылаться, объясняет Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса, практикующий юрист:

— В данном случае проверяемое лицо должно было само позаботиться о том, чтобы налоговый орган действовал в пределах полномочий, предоставленных статьями 94 и 99 налогового кодекса РФ. По закону проверяемое лицо вправе внимательно ознакомиться с протоколом перед его подписанием и отразить все нарушения в замечаниях к протоколу выемки. Такое право предоставлено п.3 ст. 99 НК РФ.

Юристы советуют: лучшее, что вы можете сделать — это просто быть всегда готовым к выемке и осмотру, особенно если в отношении компании проводится выездная налоговая проверка.

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