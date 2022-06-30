«Ночной бухгалтер». Налоговики хотят от бизнеса предсказуемости и доверия. И про это сделали манифест

А можно не надо, пожалуйста

Новый документ прочитали не только налоговики (добровольно-принудительно), но и налоговые консультанты. Если коротко:

ФНС и бизнес должны друг другу доверять и быть предсказуемыми;

ФНС ценит каждого налогоплательщика;

ФНС стремится помогать бизнесу и снижать издержки для него;

ФНС должна стойко воспринимать критику.

Принципы превосходные, цели благие. И сам Даниил Вячеславович про них убедительно говорил (чуть позже расскажем вам подробности). Остался один вопрос: где хоть капелька гарантии, что «помощь и доверие» не обернутся в очередной раз на местах тем, во что они превращаются прямо сейчас?

От теории к практике

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги — фраза, которой можно описать почти все меры поддержки бизнеса и населения в России.

Вот парочка историй в качестве доказательств:

Свершилось

Уже совершенно точно можно сказать, что объединение ПФР и ФСС состоится, а им на смену придет СФР. Именно он с 2023 года будет давать работодателям данные для оплаты больничных. Пресловутую справку 182н отменят.

«Клерк.Премиум» со скидкой прямо сейчас! Успейте забрать! Безлимитные консультации, вебинары и курсы для бухгалтеров, предпринимателей и кадровиков. Эксперты «Клерка» быстро ответят на любое количество вопросов. Мы на связи 24/7. В подписку входят: 40 курсов и 250 вебинаров по изменениям в законах,

400 инструкций по новым законам от главреда «Клерка». Оставить заявку и забронировать скидку можно здесь.

Мнение дня

В канун старта АУСН делимся мнением очередного чиновника о том, как этот режим поможет бизнесу:

Удача с большой буквы

История о том, как один чилиец по ошибке получил сразу 286 зарплат — 200 тысяч долларов. И исчез вместе с деньгами. По ошибке!

Полезное

Рассказываем, как привлечь самозанятых для IT-задач и сэкономить бюджет: звучит просто, но сделать много чего нужно грамотно.

Еще больше полезной информации и опыта коллег — в «Красном уголке бухгалтера» в Телеграм. Подпишитесь прямо сейчас!

Ваша стойкая редакция