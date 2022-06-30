Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики хотят от бизнеса предсказуемости и доверия. И про это сделали манифест

И похоже, «Манифест ФНС России» обойдет по популярности любое другое чтиво: уже сейчас его активно рассылают инспекторам на местах. Сам Егоров о нем лекцию прочитал. Но поменяет ли это что-то в отношении к бизнесу? Спойлер: конечно же, нет.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

А можно не надо, пожалуйста

Новый документ прочитали не только налоговики (добровольно-принудительно), но и налоговые консультанты. Если коротко:

  • ФНС и бизнес должны друг другу доверять и быть предсказуемыми;
  • ФНС ценит каждого налогоплательщика;
  • ФНС стремится помогать бизнесу и снижать издержки для него;
  • ФНС должна стойко воспринимать критику.

Принципы превосходные, цели благие. И сам Даниил Вячеславович про них убедительно говорил (чуть позже расскажем вам подробности). Остался один вопрос: где хоть капелька гарантии, что «помощь и доверие» не обернутся в очередной раз на местах тем, во что они превращаются прямо сейчас?

От теории к практике

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги — фраза, которой можно описать почти все меры поддержки бизнеса и населения в России.

Вот парочка историй в качестве доказательств:

Свершилось

Уже совершенно точно можно сказать, что объединение ПФР и ФСС состоится, а им на смену придет СФР. Именно он с 2023 года будет давать работодателям данные для оплаты больничных. Пресловутую справку 182н отменят.

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Мнение дня

В канун старта АУСН делимся мнением очередного чиновника о том, как этот режим поможет бизнесу:

Удача с большой буквы

История о том, как один чилиец по ошибке получил сразу 286 зарплат — 200 тысяч долларов. И исчез вместе с деньгами. По ошибке!

Полезное

Рассказываем, как привлечь самозанятых для IT-задач и сэкономить бюджет: звучит просто, но сделать много чего нужно грамотно.

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Ваша стойкая редакция

Гость, Подготовься к сдаче отчетности за 6 месяцев!

ВЕБИНАР про сдачу отчетности за II—квартал 2022 года

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И похоже, «Манифест ФНС России» обойдет по популярности любое другое чтиво: уже сейчас его активно рассылают инспекторам на местах. Сам Егоров о нем лекцию прочитал. Но поменяет ли это что-то в отношении к бизнесу? Спойлер: конечно же, нет.

«Ночной бухгалтер». Налоговики хотят от бизнеса предсказуемости и доверия. И про это сделали манифест

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