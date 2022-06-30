«Ночной бухгалтер». Налоговики хотят от бизнеса предсказуемости и доверия. И про это сделали манифест

А можно не надо, пожалуйста
Новый документ прочитали не только налоговики (добровольно-принудительно), но и налоговые консультанты. Если коротко:
- ФНС и бизнес должны друг другу доверять и быть предсказуемыми;
- ФНС ценит каждого налогоплательщика;
- ФНС стремится помогать бизнесу и снижать издержки для него;
- ФНС должна стойко воспринимать критику.
Принципы превосходные, цели благие. И сам Даниил Вячеславович про них убедительно говорил (чуть позже расскажем вам подробности). Остался один вопрос: где хоть капелька гарантии, что «помощь и доверие» не обернутся в очередной раз на местах тем, во что они превращаются прямо сейчас?
От теории к практике
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги — фраза, которой можно описать почти все меры поддержки бизнеса и населения в России.
Вот парочка историй в качестве доказательств:
- Минфин обещает имущественный вычет в упрощенном порядке. Но полноценно система не работает
- Отсрочку по взносам помните? Так вот, для взносов на травматизм она не действует
Свершилось
Уже совершенно точно можно сказать, что объединение ПФР и ФСС состоится, а им на смену придет СФР. Именно он с 2023 года будет давать работодателям данные для оплаты больничных. Пресловутую справку 182н отменят.
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Мнение дня
В канун старта АУСН делимся мнением очередного чиновника о том, как этот режим поможет бизнесу:
Удача с большой буквы
История о том, как один чилиец по ошибке получил сразу 286 зарплат — 200 тысяч долларов. И исчез вместе с деньгами. По ошибке!
Полезное
Рассказываем, как привлечь самозанятых для IT-задач и сэкономить бюджет: звучит просто, но сделать много чего нужно грамотно.
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Ваша стойкая редакция