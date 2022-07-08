«Ночной бухгалтер». Станьте работодателем не выходя из дома. Минфин рассказал, как

Потому что потому

Чиновники считают, что у жильцов МКД с председателем совета дома возникают трудовые отношения. Значит, за последнего надо платить взносы и НДФЛ. Правда, налоговым агентом там в этом случае называют управляющую компанию.

Тут представители Минфина оспаривают точку зрения Минстроя, который говорит в своих разъяснениях прямо противоположное. Но поспорить с Минфином сложно: Минстрой действительно не имеет права комментировать НК.

Неясным остается только одно: как понять, что старший по дому — работник жильцов МКД? Управляющей компании надо его в штат взять, получается?

Один из наших читателей приводит такую точку зрения:

— УК не могут по ЖК РФ принять председателя в штат, так как председателем может быть только один из собственников помещения в МКД не аффилированное с УК... Но у нас как всегда у МинФина, ПФР и ФНС свой взгляд на вещи.

Самое интересное, что есть решения судов, где чётко указывается, что вознаграждение председателю МКД не является объектом начисления СВ...

Этому бреду уже около 5-7 лет. Просто УК и председателям проще прогнуться под МинФин, чем мотать себе нервы из-за этого по судам.

Письма счастья

Вам налоговики тоже прислали странное сообщение про уплаченных налогов за 2021 год? Если да, не пугайтесь: это они так там решили помочь бизнесу, ибо инфа нужна для быстрого возмещения НДС.

Осторожно, мошенники

Центробанк и Росфинмониторинг рассказали сразу о двух новых мошеннических схемах. Не попадитесь.

Могут ли камни платить налоги?

Насчет этого пока не знаем, но знаем, что есть страны, где платят налоги на воздух или, например, на тень. Про это сделали большой обзор: почитайте.

Из полезного

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