Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Единственный учредитель — не работник, но взносы за него все равно платить надо. Минфин и Минтруд запутали бухгалтеров

Даже если директор компании — ее единственный учредитель, за него все равно придется платить страховые взносы, считает Минфин. Минтруд параллельно пишет, что трудовых отношений с таким директором не может быть. Кому верить?

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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Усидеть на двух стульях

Законодательство в России, как известно, частенько отличается лееегенькой такой противоречивостью. Но чтоб два письма разных ведомств одновременно противоречили друг другу...

Итак, Минтруд считает, что директор-единственный учредитель компании должен работать без зарплаты и отпуска. То есть с ним не нужно заключать никакой трудовой договор, потому что иначе получится, что он его заключил сам с собой.

Поэтому и нормы ТК на такого директора не распространяются и работником он не является.

Пока бухгалтеры жарко спорили на эту тему, Минфин выпустил письмо в ту же тему, где рассказал, что за единственного учредителя надо платить страховые взносы, ибо он тоже признается застрахованным лицом.

— А нельзя как-то организовать встречу работников этих двух «фирм»? Ну, что бы они всё-таки договорились между собой, ну хоть о чём-нибудь, — в сердцах комментируют бухгалтеры.

А кое-кто решил даже сделать запрос в ФНС. Несите попкорн, как говорится!

Ой

Мы могли бы сделать смешную картинку в духе «я что-то нажал и оно исчезло», но как-то уже не смешно. Скорее, все уже просто привыкли.

Ситуация: после обновления данных в реестре малого и среднего бизнеса у налоговиков что-то сломалось и часть МСП просто не нашли себя в реестре.

Налоговики спохватились и бросились извиняться: дескать, ошибка, все починим и реестр переформируем.

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