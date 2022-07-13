«Ночной бухгалтер». Единственный учредитель — не работник, но взносы за него все равно платить надо. Минфин и Минтруд запутали бухгалтеров

Усидеть на двух стульях

Законодательство в России, как известно, частенько отличается лееегенькой такой противоречивостью. Но чтоб два письма разных ведомств одновременно противоречили друг другу...

Итак, Минтруд считает, что директор-единственный учредитель компании должен работать без зарплаты и отпуска. То есть с ним не нужно заключать никакой трудовой договор, потому что иначе получится, что он его заключил сам с собой.

Поэтому и нормы ТК на такого директора не распространяются и работником он не является.

Пока бухгалтеры жарко спорили на эту тему, Минфин выпустил письмо в ту же тему, где рассказал, что за единственного учредителя надо платить страховые взносы, ибо он тоже признается застрахованным лицом.

— А нельзя как-то организовать встречу работников этих двух «фирм»? Ну, что бы они всё-таки договорились между собой, ну хоть о чём-нибудь, — в сердцах комментируют бухгалтеры.

А кое-кто решил даже сделать запрос в ФНС. Несите попкорн, как говорится!

Ой

Мы могли бы сделать смешную картинку в духе «я что-то нажал и оно исчезло», но как-то уже не смешно. Скорее, все уже просто привыкли.

Ситуация: после обновления данных в реестре малого и среднего бизнеса у налоговиков что-то сломалось и часть МСП просто не нашли себя в реестре.

Налоговики спохватились и бросились извиняться: дескать, ошибка, все починим и реестр переформируем.

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Эврика

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Зачем, если можно просто выдать грандиозное:

— Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага полезна для глаз человека.

Озаботился целебными свойствами бумаги заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров. Интересно, кто-нибудь пробовал желтую бумагу к глазам прикладывать? Поделитесь, может она вообще зрение восстанавливает?

История

Никогда такого не было и вот опять: налоговики разделили начисление и уплату НДФЛ по разным личным кабинетам ИП. Теперь у него переплата и долг одновременно

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