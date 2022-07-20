«Ночной бухгалтер». Бухгалтерам разрешили сдавать декларации по НДС раньше срока. Хотя запрета на это и не было

Что не запрещено, то разрешено

Однажды 1 апреля мы всерьез восприняли новость, что налоговики стали штрафовать за отчетность, сданную слишком рано. А теперь оказывается, что это даже почти не шутка.

Бухгалтеру отказали в приеме декларации по НДС под предлогом того, что декларация сдана раньше срока.

Мол, квартал еще не закончился и это какая-то ошибка. Формулировку привели такую:

«0100800016: Налоговый отчетный период, за который представляется декларация, не наступил»

Компания пошла в суды и действия налоговиков оспорила. Суд сказал, что в НК начальная дата сдачи деклараций не прописана, а значит, и отказывать нельзя. непонятно, к чему была спешка. Если истекал срок по вычету, можно было сдать уточненку за 1 квартал, а не пропихивать первичную за 2-ой.

Правда, с действиями бухгалтера согласились не все коллеги. Некоторые клерки интересуются:

— Интересно, чем руководствовалась компания, пойдя на такой принцип. Возможно, истекали полномочия дира?

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Не хотите по-хорошему?

Значит, будет по-плохому. Всех, кто намеренно и давно не платит за свет, власти хотят обязать устанавливать у себя так называемые умные счетчики. Стоят такие не меньше 40 тыщ. То, что причины для долгов у людей могут быть разные, как всегда, предусмотреть забыли.

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