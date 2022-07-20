Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Бухгалтерам разрешили сдавать декларации по НДС раньше срока. Хотя запрета на это и не было

Если вы отправите отчетность до того, как квартал закончится, налоговики не имеют права вам отказать. Так решили суды.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Что не запрещено, то разрешено

Однажды 1 апреля мы всерьез восприняли новость, что налоговики стали штрафовать за отчетность, сданную слишком рано. А теперь оказывается, что это даже почти не шутка.

Бухгалтеру отказали в приеме декларации по НДС под предлогом того, что декларация сдана раньше срока.

Мол, квартал еще не закончился и это какая-то ошибка. Формулировку привели такую:

«0100800016: Налоговый отчетный период, за который представляется декларация, не наступил»

Компания пошла в суды и действия налоговиков оспорила. Суд сказал, что в НК начальная дата сдачи деклараций не прописана, а значит, и отказывать нельзя. непонятно, к чему была спешка. Если истекал срок по вычету, можно было сдать уточненку за 1 квартал, а не пропихивать первичную за 2-ой.

Правда, с действиями бухгалтера согласились не все коллеги. Некоторые клерки интересуются:

— Интересно, чем руководствовалась компания, пойдя на такой принцип. Возможно, истекали полномочия дира?

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