Отпуск или компенсация за него: что выгоднее брать работнику

Расскажем об отпускных и компенсации подробнее.

Отпускные и компенсационная выплата: общие правила расчета

Чтобы обсуждать с финансовой точки зрения, что выгоднее — компенсация за отпуск или отпускные, — надо определить, как рассчитываются эти суммы. Алгоритм расчета одинаков в обоих случаях: сначала определяют средний заработок за день, затем умножают его на количество дней отдыха — предоставляемого или компенсируемого.

Средний заработок рассчитывают по правилам, предусмотренным постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922.

ВАЖНО! При расчете сумм работодатель обязан проанализировать различные нюансы, в том числе включаемые и исключаемые периоды, суммы, которые требуется учитывать и которые не берут в расчет при определении среднего заработка. Если эти нюансы не учтены, а суммы к выплате определены неправильно, сотруднику следует обратиться к руководству или в бухгалтерию за разъяснениями. Если пояснений нет или в мирном порядке ситуация не разрешается, работник вправе добиваться правды через Роструд, прокуратуру, суд.

Поскольку правила расчета единые, не удастся сравнить, что больше — отпускные или компенсация за отпуск, — суммы одинаковые. И работник, которому компенсируют отдых, получит столько же, сколько ему выплатили бы за нерабочие дни.

Что же выбрать

Сразу скажем, что решать, что выгоднее — отпуск или компенсация при увольнении — трудовое законодательство позволяет только в двух случаях:

Работник увольняется из организации и у него остались неиспользованные дни (отдых с последующим увольнением). Если сотрудник не собирается увольняться, не пойти отдыхать и вместо этого получить дополнительные деньги он не сможет, даже если захочет. Более того, непредоставление оплачиваемых нерабочих дней, положенных по закону, на протяжении двух и более лет — нарушение законодательства, за которое работодателя смогут привлечь к административной ответственности. Сотруднику положено более 28 оплачиваемых работодателем нерабочих дней. В этом случае дополнительные выходные работник вправе заменить деньгами.

Если вы относитесь к одной из этих двух категорий, решать, что лучше — отпускные или компенсация за отпуск — придется самостоятельно. Но, как вы уже поняли, не с финансовой точки зрения.

Если на момент увольнения вы уже нашли работу, обдумайте, выгодно ли брать компенсацию за неиспользованный отпуск, готовы ли вы приступить к исполнению обязанностей у нового работодателя сразу, без перерыва. Ведь в следующий раз отдыхать вас отпустят не раньше, чем через полгода. Если готовы продолжать работу и хотите приступить к ней как можно быстрее, берите компенсацию.

В трудовой книжке в качестве последнего рабочего дня укажут день увольнения (расторжения договора).

Если новой работы пока нет или вы решили отдохнуть перед тем как на нее устроиться (работодатель готов подождать), берите полноценные «каникулы». Отпускные вам выплатят за три дня до планируемого отдыха. В таком случае компенсация за неиспользованный отпуск больше, чем отпускные, не будет, вы получите такую же сумму.

В случае отпуска с последующим увольнением в трудовой книжке последним рабочим днем станет последний день отдыха.