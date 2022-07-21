«Ночной бухгалтер». В компании с зарплатными долгами придут с проверками

Ждите гостей

Если у компании проблемы с выплатой зарплат, то у нее есть все шансы попасть в список «счастливчиков» — тех, на кого не распространяется запрет на плановые проверки бизнеса.

Роструд пишет, что оценивать будут «конкретные обстоятельства». То есть четких звоночков, по которым ясно, что надо ждать гостей, пока нет.

Что в итоге все это значит и зачем нужно, мы спросили у Юлии Жижериной, директора учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперта по трудовому праву:

— В последнее время в моей практике увеличилось число работников, которые консультируются по поводу различных нарушений и показывают ответы из трудовой инспекции о том, что в силу моратория инспекция не может проводить проверки. Между тем, доказать, что то или иное нарушение может повлечь причинение вреда жизни и вреда здоровью, не всегда просто. Хотя, на мой взгляд, задержка заработной платы — это как раз такой случай, ведь далеко не у всех есть какие-то запасы, а людям нужно содержать семьи. На днях был пример: сотруднице компании при увольнении не произвели расчет. Работник может, конечно, обратиться в суд, но судебная процедура значительно более долгая. Эти изменения как раз позволят проводить проверки при таких очевидных нарушениях. Вопрос же остается в другом: перечень исключений для моратория на проверки расширили. Где гарантия, что в следующий раз там не появятся исключения с менее весомыми причинами?

Юрадреса на удаленке

Юридические адреса хотят сделать электронными. Ну то есть не все, конечно, но просто предусмотреть такую возможность. Чиновники обсудили в Совфеде идею, когда платформой для такого электронного адреса могут стать Госуслуги.

Никогда такого не было и вот опять

Треш-история: суду пришлось учить уму-разуму налоговиков, которые сочли, что компания на УСН должна заплатить налог с изъятого банком в счет чужого долга имущества.

Темный лес

Иначе и не скажешь про некоторых самозанятых, которые ходят в Роструд жаловаться на...увольнения от своих заказчиков.

Тут вот, кстати, полезная статья о том, как налоговики сейчас наказывают бизнес за подмену трудовых отношений договорами с самозанятыми.

Актуалочка

Для всех, кто еще не побывал в отпуске — полезный гайд, ловите.

Горячие пирожки

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