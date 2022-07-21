Самозанятые жалуются, что их увольняют без объяснения причин

На портал Роструда периодически поступают жалобы от обиженных работников, которые оформлены в качестве самозанятых. Люди считают такое оформление формальностью, которая ничего не значит.

Например, водитель пожаловался, что его уволили без объяснения причин, просто удалив из всех рабочих чатов в мессенджерах. Мужчина хочет восстановить свои права и продолжить работать в этой компании.

Роструд предлагает жаловаться в ГИТ в случае, если был заключен трудовой договор. Однако такого договора не было.

Напомним, что заключение договоров ГПХ, фактически регулирующих трудовые отношения, не допускается.

Что касается самозанятых, то заключать договора с юрлицами им можно, но без признаков трудовых отношений (письмо Минфина от 24.05.2022 № 03-11-11/47944).

Аналогичное разъяснение есть и про самозанятых водителей (письмо Минфина от 03.12.2021 № 03-11-11/98272).

Оказывать компании услуги по вождению можно, но признаков трудового договора быть не должно.

Такие признаки, в частности, есть в постановлении Пленума ВС от 29.05.2018 № 15:

работа по указанию работодателя;

выходные дни и отпуск;

периодические выплаты;

единственный источник дохода;

и т.п.

Признаки подмены трудового договора с работником договором с самозанятыми также приведены в письме ФНС № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021.

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