«Ночной бухгалтер». ЦБ считает, что иностранные бренды можно заменить своими. Юридические адреса будут виртуальными?

Дискуссии дня

Бизнесу могут дать возможность регистрировать юридический адрес виртуально. То есть если у компании нет фактического офиса, юрадрес может быть электронным. Платформой для такой задумки властей могут стать Госуслуги.

Идея любопытная, но бухгалтеры волнуются: как быть с некоторыми льготами — например, с льготными ставками по УСН? Или со стоимостью патента? Некоторые говорят, что проблем с определением фактического места деятельности не будет, но согласны с этой точкой зрения не все.

А в Центробанке сегодня была пресс-конференция Набиуллиной, которая объявила о снижении ключевой ставки до 8%, а заодно поделилась весьма неоднозначным мнением. Мол, уход иностранных брендов — не проблема, заменим своими. Нужно больше «вкусноиточек»!

Треш

Ну какой день без шедевров от налоговиков? Вот очередной: считают срок для ответа не от даты квитанции, а от даты требования. И штрафуют ни за что. Ну потому что потому.

На тебе боже что мне не гоже

Продукты, у которых истекает срок годности, выбрасывать не надо, считают в Минпромторге. Говорят, что надо отдавать малоимущим и называют идею модным словом «фудшеринг».

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