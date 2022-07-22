«Ночной бухгалтер». ЦБ считает, что иностранные бренды можно заменить своими. Юридические адреса будут виртуальными?

Дискуссии дня
Бизнесу могут дать возможность регистрировать юридический адрес виртуально. То есть если у компании нет фактического офиса, юрадрес может быть электронным. Платформой для такой задумки властей могут стать Госуслуги.
Идея любопытная, но бухгалтеры волнуются: как быть с некоторыми льготами — например, с льготными ставками по УСН? Или со стоимостью патента? Некоторые говорят, что проблем с определением фактического места деятельности не будет, но согласны с этой точкой зрения не все.
А в Центробанке сегодня была пресс-конференция Набиуллиной, которая объявила о снижении ключевой ставки до 8%, а заодно поделилась весьма неоднозначным мнением. Мол, уход иностранных брендов — не проблема, заменим своими. Нужно больше «вкусноиточек»!
Треш
Ну какой день без шедевров от налоговиков? Вот очередной: считают срок для ответа не от даты квитанции, а от даты требования. И штрафуют ни за что. Ну потому что потому.
На тебе боже что мне не гоже
Продукты, у которых истекает срок годности, выбрасывать не надо, считают в Минпромторге. Говорят, что надо отдавать малоимущим и называют идею модным словом «фудшеринг».
Топ полезностей в блогах
Из лучшего за день:
- Как не обжечься на уловках арендаторов?
- Две вещи, без которых бухгалтеру не выжить: юмор и допсервисы
Потоки, которые мы заслужили
Будьте в настоящем ресурсе и потоке для бухгалтера: запишитесь в августовский поток курса повышения квалификации по работе с договорами.
Если готовы пока только на ближайший вебинар, то сохраните в закладки ссылку: выбрать нужный можно тут.
Топ изменений в налогах и учете для бухгалтера в 2022 году. Бесплатный вебинар!
Сдача отчетности за первое полугодие 2022 заканчивается, но подводных камней меньше не становится.
Чтобы не запутаться, приходите 27 июля в 11:00 по мск на вебинар «Топ изменений в налогах и учете для бухгалтера 2022».
Наши эксперты обсудят с вами:
- изменения по НДС в НК РФ во 2-м квартале;
- изменения в 2022 году с налогом на прибыль организаций и налога на имущество;
- новые ФСБУ;
- изменения в бухгалтерском учете и многое другое.
Мем дня
Справедливо:
Ваша в лучшем офисе в мире редакция