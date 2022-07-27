«Ночной бухгалтер». Установили компенсацию дистанционщикам без НДФЛ. Это целых 35 рублей в день

Экономия, которую мы заслужили

Удаленная работа стала трендом в 2020м году, потом ее официально прописали в законах, а потом оказалось, что удаленщикам надо платить компенсацию — за интернет, например, за оборудование.

И все бы ничего, но вот вопрос о том, а можно ли не платить с этой компенсации НДФЛ, повис в воздухе на пару лет.

Только сейчас Минфин, наконец, на него ответил. В новом законопроекте чиновники прописали сумму, с которой налоги и взносы можно не платить.

Норма в день — не больше 35 рублей на сотрудника. В месяц — примерно 700 рублей.

Теперь заживем!

Технологии и инновации

Классика с цифровых полей: банки не могут избавиться от бракованной биометрии клиентов, потому что ЕБС ее не принимает, а власть не разрешает удалять.

Повысят

На этот раз речь про стоимость смс-уведомлений: Сбер повысит ее впервые за 20 лет.

Кадровые и не только истории

Курьезные случаи, которые лучше взять на заметку:

Интервью дня

Ловите важный и полезный текст о работе налоговиков и давлении на бизнес глазами налогового адвоката, одного из топовых экспертов «Клерка».

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Ваша слегка ленивая редакция