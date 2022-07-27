Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Установили компенсацию дистанционщикам без НДФЛ. Это целых 35 рублей в день

Платите удаленщикам за оборудование, электричество, интернет? С этой компенсации можно будет не платить НДФЛ и взносы. Но только с части суммы. Минфин установил эту часть.

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Экономия, которую мы заслужили

Удаленная работа стала трендом в 2020м году, потом ее официально прописали в законах, а потом оказалось, что удаленщикам надо платить компенсацию — за интернет, например, за оборудование.

И все бы ничего, но вот вопрос о том, а можно ли не платить с этой компенсации НДФЛ, повис в воздухе на пару лет.

Только сейчас Минфин, наконец, на него ответил. В новом законопроекте чиновники прописали сумму, с которой налоги и взносы можно не платить.

Норма в день — не больше 35 рублей на сотрудника. В месяц — примерно 700 рублей.

Теперь заживем!

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