Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Липовые счета-фактуры стали появляться в чужих книгах покупок. Бухгалтеры в недоумении

Читатели "Клерка" делятся загадочной проблемой: в чужих книгах покупок во время сверки обнаруживаются странные счета-фактуры, которые никогда не выставлялись. Явление массовое, суммы небольшие.

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Мистика

Откуда берутся загадочные счета-фактуры на небольшие суммы — около 1000 рублей — никто объяснить не может. Бухгалтеры думают, что вариантов может быть несколько — от мошенников, которые делаю это намеренно, до банальных ошибок с ИНН.

Ситуацию описывают так:

«У меня так фактически каждый квартал, при сверке декларации по НДС. Выскакивает, что мы продали товар организациям которые находятся в Кемерово, сами мы в Краснодаре и товар так далеко не продавали, нумерация с/ф не наша и суммы уж очень маленькие 1000 — 2000 руб. Так происходит с 2021 года. Требования мы не получали».

Надежда только одна: суммы слишком маленькие, чтобы начала копать налоговая. Но если они будут больше?

Кое-кто с налоговиками уже общался:

«В налоговой сказали, раз они в вашей книге продаж, значит вы их туда вписали сами».

Делитесь, коллеги, было такое?

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