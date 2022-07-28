«Ночной бухгалтер». Липовые счета-фактуры стали появляться в чужих книгах покупок. Бухгалтеры в недоумении

Мистика

Откуда берутся загадочные счета-фактуры на небольшие суммы — около 1000 рублей — никто объяснить не может. Бухгалтеры думают, что вариантов может быть несколько — от мошенников, которые делаю это намеренно, до банальных ошибок с ИНН.

Ситуацию описывают так:

«У меня так фактически каждый квартал, при сверке декларации по НДС. Выскакивает, что мы продали товар организациям которые находятся в Кемерово, сами мы в Краснодаре и товар так далеко не продавали, нумерация с/ф не наша и суммы уж очень маленькие 1000 — 2000 руб. Так происходит с 2021 года. Требования мы не получали».

Надежда только одна: суммы слишком маленькие, чтобы начала копать налоговая. Но если они будут больше?

Кое-кто с налоговиками уже общался:

«В налоговой сказали, раз они в вашей книге продаж, значит вы их туда вписали сами».

Делитесь, коллеги, было такое?

Про зарплаты и бедность

Занимательная статистика гласит, что реальные зарплаты в годовом выражении снижаются, но при этом половина компаний хоть чуть-чуть, но зарплаты повысила. Магия вне Хогвартса какая-то получается.

Важное

Для предпринимателей на спецрежимах — патенте и упрощенке — утвердят новые книги доходов.

Осторожно, банки

Сомнительная история дня: банки обманывают клиентов и продают акции и облигации под видом вкладов.

Темы дня

Топовые посты в «Трибуне»:

Обучение для бухгалтера

Курс повышения квалификации по изменениям в работе бухгалтера разбирают как горячие пирожки: присоединяйтесь и вы к августовской группе.

Если готовы пока только на ближайший вебинар, то сохраните в закладки ссылку: выбрать нужный можно тут.

«Клерк. Премиум» — это безлимитные консультации, курсы, вебинары и инструкции. Мы на связи 24/7! ​​​​​​​Отдаем со скидкой: 6 месяцев доступа;

консультации от экспертов;

записи вебинаров и онлайн-курсов. Курс повышения квалификации «Защита при налоговых проверках» в подарок при покупке «Клерк.Премиум». Акция продлится только до 30 июля!

Ваша лежит на пляже редакция