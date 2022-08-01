Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики подозревают в подделках всех подряд. Глава ПФР уходит с должности

У Пенсионного фонда новое начальство. А у налоговиков очередной приход: отказывают в вычетах по НДС по, мягко говоря, сомнительным причинам.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Про новую метлу

Пенсионный фонд возглавит Сергей Чирков: Андрей Кигим покидает пост. Точная причина таких перемен неизвестна, но она наверняка связана с грядущим объединением фондов.

Любопытные читатели «Клерка» тем временем выяснили, что у нового главы ПФР есть медаль ордена «За заслуги перед отечеством». Неужто образцовый чиновник за работу возьмется?

Беды сами знаете с чем

Компания отказалась от упрощенки в пользу ОСНО, но в уведомлении об отказе был штамп с фамилией инспектора, который в этот день на работе отсутствовал.

Но вот не было ли этого инспектора на рабочем месте весь день или он все же он мог поставить штамп, налоговики доказать не смогли.

Поэтому и обвинить компанию в подделке документа — и как следствие, отказать в вычете по НДС — суд не дал.

С 1 августа

Заработали важные новшества в законах:

Поматросили и...исключили

Слишком, дескать, много аккредитовали IT-компаний для льгот, а потому реестр почистили и исключили из него 400 компаний. Мало того, сейчас заявки на аккредитацию и вовсе не принимаются, т.к. Минцифры разрабатывает новый порядок для этого.

Бухгалтерское

Учтите, что срок сдачи СЗВ-М переносится, если 15 число выпало на выходной день.

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Корзинка с пирожками

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