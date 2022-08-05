«Ночной бухгалтер». Уголовные статьи для бизнеса хотят смягчить. ИП дадут послабления по ККТ

Никогда такого не было и вот опять
Мы сбились со счета, в который раз, но чиновники Минюста хотят смягчить сразу несколько статей по уголовным преступлениям.
Вот как:
- не наказывать по уголовной статье за регистрацию незаконных сделок с недвижимостью;
- повысить порог ущерба для привлечения к ответственности по уголовной статье о мошенничестве, причем в полтора раза.
А еще хотят ослабить штрафы по маркировке: увеличить сумму, с которой считается особо крупный размер.
И опять же: все пока проект. Примут или нет — время покажет.
Штрафовать за ККТ будут меньше?
Планы у властей, конечно, наполеоновские. Еще об одном таком плане сообщила ФНС в своем письме: поправки планируют внести в закон о ККТ.
ИП на патенте разрешат работать без касс. Но речь только про определенные виды деятельности и небольшие ярмарки как места расчета.
Реквием
Ювелирной отрасли с 2023 года запретили вести бизнес на спецрежимах. Большинство предпринимателей уверен, что это убъет всю сферу и отчаянно пытаются спасти положение.
Постскриптум
Сотни IT-компаний потеряли аккредитацию Минцифры после недавней чистки. Пока сам бизнес разбирается, что теперь делать с налоговыми льготами, власти попытались успокоить сотрудников: льготные ставки по ипотеке, мол, за вами сохранятся.
Просто не драматизируйте
Примерно так посоветовал реагировать на будущий рост безработицы глава Минэка Максим Решетников.
Статья дня
Вечно актуальное: пять мифов об индексации заработной платы
Курсы и вебинары недели
Самый большой ажиотаж за последние дни — на курсе повышения квалификации по госзакупкам. Места на ближайший поток разбирают как пирожки.
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Госзакупки становятся все популярнее. Пошаговая инструкция для бухгалтеров на бесплатном вебинаре
Госзакупки для многих компаний — это стабильный заработок. Вот только с госзаказчиками часто поручают общаться бухгалтерам, а с 2022 года произошли изменения в порядке проведения закупочных процедур и участия в них по мудреным 44-ФЗ и 223-ФЗ.
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Ваша приболевшая редакция