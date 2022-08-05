«Ночной бухгалтер». Уголовные статьи для бизнеса хотят смягчить. ИП дадут послабления по ККТ

Никогда такого не было и вот опять

Мы сбились со счета, в который раз, но чиновники Минюста хотят смягчить сразу несколько статей по уголовным преступлениям.

Вот как:

не наказывать по уголовной статье за регистрацию незаконных сделок с недвижимостью;

повысить порог ущерба для привлечения к ответственности по уголовной статье о мошенничестве, причем в полтора раза.

А еще хотят ослабить штрафы по маркировке: увеличить сумму, с которой считается особо крупный размер.

И опять же: все пока проект. Примут или нет — время покажет.

Штрафовать за ККТ будут меньше?

Планы у властей, конечно, наполеоновские. Еще об одном таком плане сообщила ФНС в своем письме: поправки планируют внести в закон о ККТ.

ИП на патенте разрешат работать без касс. Но речь только про определенные виды деятельности и небольшие ярмарки как места расчета.

Реквием

Ювелирной отрасли с 2023 года запретили вести бизнес на спецрежимах. Большинство предпринимателей уверен, что это убъет всю сферу и отчаянно пытаются спасти положение.

Постскриптум

Сотни IT-компаний потеряли аккредитацию Минцифры после недавней чистки. Пока сам бизнес разбирается, что теперь делать с налоговыми льготами, власти попытались успокоить сотрудников: льготные ставки по ипотеке, мол, за вами сохранятся.

Просто не драматизируйте

Примерно так посоветовал реагировать на будущий рост безработицы глава Минэка Максим Решетников.

Статья дня

Вечно актуальное: пять мифов об индексации заработной платы

Курсы и вебинары недели

Самый большой ажиотаж за последние дни — на курсе повышения квалификации по госзакупкам. Места на ближайший поток разбирают как пирожки.

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Госзакупки становятся все популярнее. Пошаговая инструкция для бухгалтеров на бесплатном вебинаре Госзакупки для многих компаний — это стабильный заработок. Вот только с госзаказчиками часто поручают общаться бухгалтерам, а с 2022 года произошли изменения в порядке проведения закупочных процедур и участия в них по мудреным 44-ФЗ и 223-ФЗ. Все подробности — на бесплатном вебинаре 8 августа в 15:00 мск. Записаться

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