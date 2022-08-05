Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Уголовные статьи для бизнеса хотят смягчить. ИП дадут послабления по ККТ

Прямо не новости, а бочка меда. Не волнуйтесь, ложку дегтя мы тоже нашли.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Никогда такого не было и вот опять

Мы сбились со счета, в который раз, но чиновники Минюста хотят смягчить сразу несколько статей по уголовным преступлениям.

Вот как:

  • не наказывать по уголовной статье за регистрацию незаконных сделок с недвижимостью;
  • повысить порог ущерба для привлечения к ответственности по уголовной статье о мошенничестве, причем в полтора раза.

А еще хотят ослабить штрафы по маркировке: увеличить сумму, с которой считается особо крупный размер.

И опять же: все пока проект. Примут или нет — время покажет.

Штрафовать за ККТ будут меньше?

Планы у властей, конечно, наполеоновские. Еще об одном таком плане сообщила ФНС в своем письме: поправки планируют внести в закон о ККТ.

ИП на патенте разрешат работать без касс. Но речь только про определенные виды деятельности и небольшие ярмарки как места расчета.

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Просто не драматизируйте

Примерно так посоветовал реагировать на будущий рост безработицы глава Минэка Максим Решетников.

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