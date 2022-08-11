Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Из-за единого налогового счета авансы станут меньше

Многие бухгалтеры и сейчас удерживают из авансов работникам НДФЛ, но платят его позже, по итогам месяца. Как только заработает ЕНС, порядок уплаты НДФЛ поменяется и налог будет уходить в бюджет одним платежом в месяц, но с каждой выплаты.

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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Не утка, а головная боль

СМИ, конечно же, написали, что работники будут получать авансы меньше, чем сейчас, но ситуация изменится только с точки зрения расчетного счета работодателя.

Как показывает опрос, и сейчас многие бухгалтеры удерживают НДФЛ и с аванса, но сумма остается на счете работодателя, а в налоговую уходит только при выплате второй части зарплаты по итогам месяца.

Это нужно, чтобы случайно не переплатить, если работник, например, уйдет в отпуск за свой счет.

Единый налоговый счет полностью меняет порядок уплаты налогов, поэтому перечислять НДФЛ, начиная с 2023 года, придется с каждой выплаты. То есть и с зарплаты, и с аванса.

И выходит, что НДФЛ с аванса у работника и так, и так заберут, а вот бухгалтеру в два раза прибавится головной боли.

От наших читателей уже посыпались комментарии:

«Не останавливайтесь, дорогие, на достигнутом. сделайте, чтобы НДФЛ перечисляли по месту регистрации сотрудника. Порадуйте уже нас»

Кто-то почти смирился:

«Я уже почти созрела на перенос дат выплаты аванса/зп с 5го и 20го на 10е и 25е»

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  • резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
  • а также резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств и резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию.

Авторы:

Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»

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