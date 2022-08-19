Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». С черными зарплатами будут бороться через Госуслуги

Жаркое противостояние с работодателями, которые не оформляют сотрудников по договору, обещают профсоюзы.

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И тебя обелят, и меня обелят

Даешь бой черным зарплатам и работе без договора! Профсоюзы предложили такую систему.

Если работника фактически допустили к работе, но договор не заключили, заявить об этом факте можно будет через... Госуслуги. В этом случае о произошедшем узнает Роструд и отправит работодателю красную карточку (зачеркнуто) предупреждение, что договор надо все же оформить.

Если же работодатель не согласен, ему придется судиться, доказывая, что работник у него не работал. А не наоборот, как сейчас.

Мы просто написали об этом новость, а в комментариях понеслась жара. Вот, например:

«У меня есть подозрение.... если например взять Клерк.... тот вот явно уклоняется от заключения со мной трудового договора..... я значит на сайте с 2008 года... Захожу каждый день в рабочее время.... консультирую на форумах..... нагоняю интерес к их материалам своими комментариями. По-хорошему договоримся? Или мне на Госуслуги идти?» (орфографию автора мы сохранили).

Дальше понеслась целая дискуссия с эмоциями и историями от читателей. Но ведь и в самом деле идея довольно скандальная: Роструд будет завален работой, а суды — исками. И весьма возможно, что приличная их часть будет от фальшивых работников.

Кстати, об историях: «Клерку» очень нужны ваши рассказы о самых трешовых и скандальных бухгалтерских ситуациях. Расскажем их потом от лица анонима измененными голосами: запускаем очень крутое шоу :)

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