«Ночной бухгалтер». С черными зарплатами будут бороться через Госуслуги

И тебя обелят, и меня обелят
Даешь бой черным зарплатам и работе без договора! Профсоюзы предложили такую систему.
Если работника фактически допустили к работе, но договор не заключили, заявить об этом факте можно будет через... Госуслуги. В этом случае о произошедшем узнает Роструд и отправит работодателю красную карточку (зачеркнуто) предупреждение, что договор надо все же оформить.
Если же работодатель не согласен, ему придется судиться, доказывая, что работник у него не работал. А не наоборот, как сейчас.
Мы просто написали об этом новость, а в комментариях понеслась жара. Вот, например:
«У меня есть подозрение.... если например взять Клерк.... тот вот явно уклоняется от заключения со мной трудового договора..... я значит на сайте с 2008 года... Захожу каждый день в рабочее время.... консультирую на форумах..... нагоняю интерес к их материалам своими комментариями. По-хорошему договоримся? Или мне на Госуслуги идти?» (орфографию автора мы сохранили).
Дальше понеслась целая дискуссия с эмоциями и историями от читателей. Но ведь и в самом деле идея довольно скандальная: Роструд будет завален работой, а суды — исками. И весьма возможно, что приличная их часть будет от фальшивых работников.
Кстати, об историях: «Клерку» очень нужны ваши рассказы о самых трешовых и скандальных бухгалтерских ситуациях. Расскажем их потом от лица анонима измененными голосами: запускаем очень крутое шоу :)
В режиме ждуна
Ожидание повисло в воздухе: поднимут ли власти в итоге лимиты доходов для патента и упрощенки? Пока что, как говорится, воз и ныне там.
Просят и просят
Предприниматели просят власти снизить комиссию по картам «Мир». И еще несколько поблажек: ну никак не угомонятся! Кризис, а они спокойно работать не могут.
Кадровые новости
Парочка важных заметок для работодателя:
- Роструд настаивает, что по трудовому договору нельзя работать дистанционно из-за границы
- При удержании алиментов из зарплаты сотрудника не нужно сохранять ему прожиточный минимум
Страх номер 1: провести с НДС то, на что НДС нет
Это мы про обнуление ставки для гостиниц.
И страх обоснован — на завтраки и прочие услуги отелей налог остается. О том, как не запутаться и учитывать командировки в бухгалтерии правильно, расскажут на бесплатном вебинаре 21 июля.
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Ваша собирает треш редакция