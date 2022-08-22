«Ночной бухгалтер». Вызывать в налоговую теперь будут по специальному справочнику ФНС

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги
Уже не первый раз ФНС пытается проинструктировать налоговиков на местах, как поступать с бизнесом законно, но воз, как говорится, и ныне там.
Очередной любопытный документ — справочник оснований и причин для вызова в налоговую. Им инспекторы должны пользоваться, когда составляют уведомления о вызове.
В частности, согласно справочнику, в уведомлении должны присутствовать основание для вызова, вид проверки и причина.
Интересно, перестанут ли теперь:
- вызывать в налоговую работника через работодателя;
- грозиться в уведомлении розыском от МВД;
- или внаглую прятать в уведомления требования предоставить документы?
Мы спросили Карину Урберг, адвоката-партнёра АБ «ЦЭБ» ЛО, автора курсов, зачем нужен этот справочник, и вот что она ответила:
— Мне выпуск таких писем больше напоминает имитацию бурной деятельности. То есть таким образом ФНС создаёт впечатление, что она контролирует то, что происходит в территориальных налоговых и заботится об интересах налогоплательщиков. На самом же деле, все прогрессивные планы ФНС разбиваются об их реализацию на местах. Выпущенный справочник подразумевает направление уведомлений в рамках проведения контрольно-аналитической работы (несмотря на то, что такого мероприятия налогового контроля нет в НК) и подразумевает направление уведомления по иным основаниям. А это плюс-минус 90% уведомлений, которые сейчас получают налогоплательщики.
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