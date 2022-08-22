Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Вызывать в налоговую теперь будут по специальному справочнику ФНС

Любопытные инструкции для налоговиков на местах выпустила ФНС. Там расписали, как правильно вызывать налогоплательщика для дачи пояснений. Получилось красиво и далеко от практики (как всегда).

Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги

Уже не первый раз ФНС пытается проинструктировать налоговиков на местах, как поступать с бизнесом законно, но воз, как говорится, и ныне там.

Очередной любопытный документ — справочник оснований и причин для вызова в налоговую. Им инспекторы должны пользоваться, когда составляют уведомления о вызове.

В частности, согласно справочнику, в уведомлении должны присутствовать основание для вызова, вид проверки и причина.

Интересно, перестанут ли теперь:

Мы спросили Карину Урберг, адвоката-партнёра АБ «ЦЭБ» ЛО, автора курсов, зачем нужен этот справочник, и вот что она ответила:

— Мне выпуск таких писем больше напоминает имитацию бурной деятельности. То есть таким образом ФНС создаёт впечатление, что она контролирует то, что происходит в территориальных налоговых и заботится об интересах налогоплательщиков. На самом же деле, все прогрессивные планы ФНС разбиваются об их реализацию на местах. Выпущенный справочник подразумевает направление уведомлений в рамках проведения контрольно-аналитической работы (несмотря на то, что такого мероприятия налогового контроля нет в НК) и подразумевает направление уведомления по иным основаниям. А это плюс-минус 90% уведомлений, которые сейчас получают налогоплательщики.

Внезапный поворот

Суд заставил налоговиков аннулировать липовые уточненки по НДС. И это притом, что прежде суды были в большинстве своем не на стороне пострадавшего бизнеса.

Трудовые книжки продолжают беспокоить бухгалтеров и кадровиков

Да-да, причем как бумажные, так и электронные. Мало того, в прошлом году обновлены бланки и порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также изменена инструкция по их заполнению.

Вы про это знали?

Вместе с экспертом по кадровым документам с многолетним стажем Еленой Пономаревой разберем подробно все важные нюансы.

Вебинар уже завтра, 23 августа: записаться можно тут.

Новости маркировки

Власти заговорили о том, что даты старта обязательной маркировки пива вовсе не окончательные и все еще может измениться.

В то же время с 1 апреля 2023 начнется обязательная маркировка БАДов.

Вопросики

Бухгалтеры не доверяют автоматизации, но так ли это? Статья о том, миф это или правда.

А еще несколько моментов на заметку компаниям, которые подумывают о бухгалтерах-внештатниках: что важно не забыть.

Как заработать в бизнесе на маркетплейсах миллионы и возможно ли это? Разбираемся на бесплатном вебинаре

24 августа в 11:00 мск

Тенденции рынка меняются, покупатели ведут себя по-другому — это влияет на прибыль. На вебинаре затронем основные тренды маркетплейсов в 2022 году, факторы, которые влияют на продажи. Поймете, какую роль играет автоматизация в бизнесе селлера.

Спикеры:

  • Артем Близнюк — руководитель направления электронной коммерции Ак Барс Банка.
  • Петр Марков — CEO аналитики маркетплейсов Anabar.

Запишитесь на бесплатный вебинар — нажмите сюда.

Ваша пьет много витаминов редакция

Научитесь оптимизировать налоги законно и без рисков

«Клерк» запустил новые коллекции. В коллекции по оптимизации налогов вас ждут:

5 онлайн-курсов;
15 вебинаров.

Разберетесь с АСК-НДС 2, налоговыми схемами в 2022 году: поймете какие использовать точно не стоит. Узнаете как законно сэкономить на налогах. Эксперты «Клерка» помогут безопасно структуризировать бизнес.

На коллекцию действует акция — 14.900 рублей. Полный список курсов и вебинаров по налоговой оптимизации смотрите здесь. Или заполните форму ниже — расскажем больше.

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Вызывать в налоговую теперь будут по специальному справочнику ФНС

Любопытные инструкции для налоговиков на местах выпустила ФНС. Там расписали, как правильно вызывать налогоплательщика для дачи пояснений. Получилось красиво и далеко от практики (как всегда).

«Ночной бухгалтер». Вызывать в налоговую теперь будут по специальному справочнику ФНС

Повышение квалификации

Антимонопольное право

Долю рынка нужно считать по выручке, а не по количеству магазинов — Верховный суд

Закон запрещает продуктовым сетям занимать более чем 25% рынка в населенном пункте. Суд поддержал ФАС в том, что правильно считать долю по выручке, а не по количеству магазинов.

Мероприятия

Разместить
Защита персональных данных

Бесполезно просить, чтобы налоговики удалили ИНН. Но можно не указывать его в декларациях

ФНС ответила отрицательно на вопрос, возможно ли удалить ИНН физлица. Однако те, кому не нравится этот номер, вправе не указывать его в официальных документах.

Особые экономические зоны (ОЭЗ)

Импортозаместителям обнулят налог на прибыль, а тариф по взносам будет 7,6% — законопроект

Льготы дадут промышленным кластерам — группам связанных между собой организаций, которые находятся на определенной территории и производят отечественные аналоги импортной продукции.

Трудовые отношения

Суд решил, что работодатель был обязан дать работнику отгул из-за переноса отпускного рейса

Туроператор перенес дату вылета на день, когда у работника еще не начался отпуск. Работник попросил отгул и улетел отдыхать. Но после возвращения его уволили за прогул.

Читать еще