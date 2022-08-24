Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Революция в отчетности: будут новые формы СТД-Р, СТД-СФР и 6-НДФЛ

Мы знаем, что вы про это слышали сто раз, но единый налоговый платеж и объединение фондов продолжают менять работу бухгалтера. С 2023 года она станет еще веселее.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Апгрейд

Бухгалтерам, конечно, не привыкать, что отчетность меняется каждый год (да что там год — месяц), но вот тут будут прямо-таки отголоски революции.

Все потому, что единый налоговый счет заставил законодателей переделать форму 6-НДФЛ: теперь там будет всего 4 строки для сроков уплаты налога, как того и требует ЕНС.

А объединение ПФР и ФСС ведет к изменению не только форм отчетности, но даже и названий этих форм.

Так, СТД-ПФР с 2023 года будет СТД-СФР. В СТД-Р тоже поменяют формулировки.

В общем, советуем сохранять себе новые формы прямо сейчас. А еще запасаться пустырником или даже афобазолом. Ну, что вам больше подходит.

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