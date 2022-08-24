«Ночной бухгалтер». Революция в отчетности: будут новые формы СТД-Р, СТД-СФР и 6-НДФЛ

Апгрейд

Бухгалтерам, конечно, не привыкать, что отчетность меняется каждый год (да что там год — месяц), но вот тут будут прямо-таки отголоски революции.

Все потому, что единый налоговый счет заставил законодателей переделать форму 6-НДФЛ: теперь там будет всего 4 строки для сроков уплаты налога, как того и требует ЕНС.

А объединение ПФР и ФСС ведет к изменению не только форм отчетности, но даже и названий этих форм.

Так, СТД-ПФР с 2023 года будет СТД-СФР. В СТД-Р тоже поменяют формулировки.

В общем, советуем сохранять себе новые формы прямо сейчас. А еще запасаться пустырником или даже афобазолом. Ну, что вам больше подходит.

Зарплаты больше, но кредиты берем чаще

Занимательная статистика получится, если сравнить между собой загадочные цифры повышения зарплат по России на 12% по статистике одного агентства — и роста количества кредитов наличкой, которое взяли россияне за июль.

Семь пятниц на неделе

Налоговики внезапно рассказали, что думают про взаимозависимость компаний. Спойлер: это, мол, не самостоятельный признак налогового нарушения.

А чуть больше из судебной практики этого лета по налоговым спорам можно узнать тут. Наш корреспондент собрала самые знаковые истории этого лета.

Нескучные истории

Разбираем топ-5 преимуществ работы бухгалтером. И главное: это вовсе не скучно! Поспорить можно в комментариях к статье.

С июля гостиницы могут не платить НДС. Повлияет ли это на учет командировок в бухгалтерии? Да. Есть нюансы, в которых легко запутаться. Например, 0% НДС не касается завтраков и прочих услуг. Отсюда вопрос: в каких случаях НДС платить нужно и как это отразить в бухгалтерии правильно. Об этом и других особенностях расскажет эксперт Smartway Артур Павлов на бесплатном вебинаре 25 августа. Регистрируйтесь, чтобы понять, насколько обнуление ставки окажется выгодным для вашей компании.

Мем дня

Найдено на просторах интернета и так жизненно, что мы аж прослезились:

Ваша сонная как муха редакция