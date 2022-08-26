«Ночной бухгалтер». Электронные доверенности отложили, а транспортные накладные — нет. Пенсионный фонд жестит с СЗВ-ТД

Даешь меньше бумаги

В Минтрансе посчитали, сколько бумажных транспортных документов выпускает бизнес в год. Посчитали, офигели и решили не откладывать старт системы электронных транспортных накладных.

Заработают ЭТрН с 1 сентября 2022 года. То есть меньше чем через неделю.

А вот с обязательными электронными доверенностями дела обстоят сложнее. Их не отменяют совсем, но пока откладывают — с 1 января до 1 сентября 2023 года.

Затык в сложностях с производством нужных плат и микросхем для этой системы.

Никогда такого не было и вот опять

Пенсионный фонд положил сами знаете что на то, что бизнес никакими путями не укладывается со сдачей СЗВ-ТД в один рабочий день, когда происходит смена директора.

Так что бухгалтеров все равно штрафуют на ровном месте. Проблема в том, что защиты в законодательстве на такой случай нет.

Заграничное

Российским пенсионерам, живущим за рубежом, до 31 декабря 2022 года пенсию будут платить в рублях и на рублевые счета.

Про вычеты

Если собираетесь покупать квартиру, имейте ввиду, что на будущую квартиру в новостройке нельзя получить вычет по НДФЛ, пока собственность не зарегистрируют в Росреестре.

А для соцвычета по НДФЛ на лекарства нужны специальные документы: не запутайтесь.

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