Зачем налоговики рекламируют налоговые оговорки, и есть ли смысл включать их в договор

Инспекторы отказывают в вычетах по НДС, если кто-то в цепочке поставщиков не уплатил налог в бюджет. Добросовестным налогоплательщикам такой подход кажется несправедливым — они спорят с налоговиками. Но ФНС предлагает иное решение — спорить с контрагентами.

Чтобы судебный спор с контрагентом оказался успешным, налоговая служба рекомендует включать в договоры поставки налоговые оговорки. В подобных обстоятельствах Верховный суд решает споры в пользу пострадавших налогоплательщиков (определение от 24.01.2022 № 310-ЭС21-26455).

С кем спорить об НДС, с налоговой или с контрагентом, решать только вам. В этой статье мы подробно расскажем о спорах с контрагентом.

Что подразумевают под налоговой оговоркой

Налоговая оговорка — общее название для условий договора определенного вида. В зависимости от цели применения, налоговые оговорки определяют порядок:

уплаты налогов сторонами договора;

учета косвенных налогов в цене сделки;

возмещения убытков в случае налоговых доначислений.

В этой статье мы говорим о налоговых оговорках, которые позволяют возместить убытки в случае налоговых доначислений.

Подобные условия договора перекладывают часть ответственности за сбор налога на налогоплательщика. Они вынуждают компанию участвовать в гражданском споре вместо налогового. Но делать такой выбор налогоплательщик не обязан.

Альтернатива — судиться с налоговой, доказывая, что компания не обязана отвечать за налоговую недобросовестность контрагентов. Приводить аргументы, что контрагентов проверяли тщательно, выгодоприобретатель схемы компании неизвестен и т.п. Выбор за налогоплательщиком.

В совете ФНС судиться друг с другом есть смысл

Налогоплательщикам, которые лишились вычета по НДС, ФНС советует «требовать взыскания соответствующих убытков с лиц, виновных в их причинении». Об этом чиновники говорят в пункте 18 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@. Авторы письма предлагают судиться с контрагентами, а не с налоговой.

В совете налоговой службы есть смысл. У налогоплательщиков плачевная статистика побед в арбитражных в спорах с налоговой. По данным ФНС в 2021 году налоговикам удалось успешно защитить в суде 75,3 процента доначислений («Аналитические материалы» / «Итоги деятельности ФНС России за 2021 год»).

А вот взыскивать налоговые убытки с контрагентов Верховный и окружные суды не против. Например, в определении ВС от 24.01.2022 № 310-ЭС21-26455 суд обязал поставщика вернуть покупателю всю сумму НДС, указанную в договоре. При этом вину поставщика в налоговом разрыве не доказали. Поставщика обязали возместить убытки только из-за налоговой оговорки в договоре.

Первые две инстанции разрешили спор в пользу поставщика. Суды решили, что данные из автоматизированных информационных систем ФНС не являются достаточным основанием для признания налогового разрыва. Значит, не было оснований для подачи уточненных деклараций.

Но АС Центрального округа в постановлении от 19.10.2021 № А48-3204/2020 принял решение в пользу пострадавшего налогоплательщика. Суд отметил, что юридические лица свободны в заключении договора. И так как покупатель имеет разумные ожидания, связанные с возможностью вычесть НДС по сделке, эти ожидания стороны договора вправе обеспечить ссылкой на статью 406.1 ГК.

Так как стороны согласовали налоговую оговорку, поставщик обязался устранить разрыв или возместить потери покупателя. Следовательно он обязан это сделать. Верховный суд согласился с АС Центрального округа и вынес отказное определение по этому делу (определение от 24.01.2022 № 310-ЭС21-26455).

К аналогичным выводам в подобных обстоятельствах суды приходили в постановлениях АС Западно-Сибирского от 31.01.2022 № А27-23326/2020, Поволжского от 15.11.2021 № А49-9946/2020, Московского от 01.07.2021№ А40-69905/2020 и Северо-Западного от 26.04.2021 № А56-50870/2020 округов.

Обратите внимание, что иногда убытки взыскивают, даже если в договоре не было налоговой оговорки (определение ВС от 09.09.2021 № 302-ЭС21-5294).

Закрепите условие о возмещении в договоре

Арбитражная практика показывает, что налоговые оговорки — действенный инструмент. Они позволяют минимизировать риск финансовых потерь. Причем даже в том случае когда поставщик первого звена соблюдает налоговое законодательство. А разрыв возник по вине поставщиков второго и далее звеньев.

Однако чтобы успешно взыскать налоговые потери с контрагента, необходимо прописать соответствующие условия в договоре или в допсоглашении к нему. При этом учитывайте, что закон не требует включать налоговые оговорки в договор с контрагентом. Контрагент вправе отказаться. Тем более, что для поставщика первого звена оговорка невыгодна. Потенциально поставщик потеряет деньги, даже не будучи виноватым. Но покупатели с сильной переговорной позицией способны навязать налоговую оговорку поставщикам.

Условия, позволяющие взыскать с контрагента убытки в случае налоговых доначислений, бывают двух видов.

Заверение об обязательствах. Эти положения договора представляют собой письменное заверение контрагента в собственной добросовестности (ст. 431.2 ГК). В случае недостоверности заверений, заверитель обязуется возместить другой стороне убытки в виде доплаченных в бюджет налогов.

Пример. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего договора, а также в течение всего срока его действия он: уплачивает налоги, сборы и страховые взносы своевременно и в полном объеме;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством о налогах и сборах, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность;

ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности.

Такая оговорка позволяет возместить другой стороне договора имущественные потери в случае доначисления налогов, пеней, штрафных санкций по вине контрагента (ст. 406.1 ГК).

Пример. Поставщик возмещает покупателю все имущественные потери последнего, возникшие в связи с требованиями: налоговиков уплатить налоги (пени, штрафы), доначисленные с сумм поставок по настоящему договору, по причинам, связанным с поставщиком;

третьих лиц, купивших у покупателя товар, возместить потери и убытки в виде уплаченных ими налогов (пеней, штрафов), доначисленных налоговыми органами, по причинам, связанным с поставщиком. Такие имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность поставщика возместить потери.

Для налоговых целей разница между двумя вариантами в том, нужно ли доказывать вину поставщика, чтобы компенсировать за его счет налоговые потери. При нарушении заверения (ст. 431.2 ГК), необходимо показать причинно-следственную связь между убытками и нарушением заверения. При возмещении потерь (ст. 406.1 ГК) такой необходимости нет. Поэтому в целях компенсации налоговых потерь предпочтителен механизм статьи 406.1 ГК.

В соответствии со статьей 406.1 ГК необходимо доказать:

факт наступления обстоятельств, которые указаны в договоре в качестве оснований для компенсации налоговых потерь;

размер налоговых потерь, которые наступят неизбежно или уже понесены;

связь между наступившими обстоятельствами и налоговыми потерями.

Нет необходимости доказывать вину контрагента в образовании налогового разрыва, связь между поведением контрагента и потерями и факты нарушения контрагентом обязательства по договору.

Обратите внимание, что соглашение о возмещении потерь должно быть явным и недвусмысленным. Когда неясно, что именно описывает соглашение сторон, положения статьи 406.1 ГК применить не получится.

Установите в договоре, какие документы будут подтверждать размер потерь. Это могут быть решение или требование налоговой инспекции, информационное письмо о наличии разрыва по НДС. Иначе суд откажет в праве на компенсацию.

В споре, который АС Западно-Сибирского округа рассмотрел в постановлении от 16.09.2019 № А46-11014/2018, стороны указали в качестве такого документа решение инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

Но до проверки дело не дошло. Компанию пригласили на комиссию и показали документы о наличии расхождений. Она добровольно сняла вычеты, ограничившись требованием инспекции и протоколом заседания комиссии по легализации налоговой базы. Судьи решили, что предусмотренные договором условия для компенсации потерь не выполнены.

В постановлении Одиннадцатого ААС от 10.11.2020 № А55-33207/2019 суд указал, что не выполнена совокупность условий, необходимых для возмещения убытков. Протокол налоговой инспекции не является документом, подтверждающим отказ в налоговом вычете. Он не нарушает права налогоплательщика в получении налогового вычета по НДС. Налоговая инспекция не выносила решений в адрес налогоплательщика, он принял решение об уточнении своих налоговых обязательств самостоятельно.

Учтите, что наличие налоговой оговорки в договоре не доказывает, что покупатель осмотрительно выбрал контрагента. И не говорит о том, что налогоплательщик не участвовал в схеме уклонения от уплаты НДС. Значит, на покупателя все равно могут наложить повышенный налоговый штраф и возбудить уголовное дело против руководства.