«Ночной бухгалтер». Ахтунг! Заполнять налоговые платежки надо будет по-другому

Хаос грядет

Из платежек на уплату налогов с 2023 года уберут статусы 01, 02, 13, а в поле 105 (ОКТМО) при переводе денег на единый налоговый счет надо будет ставить 0.

Это, конечно, далеко не все изменения. ЕНП изменит и сроки уплаты налогов, и отчетность, и много чего еще.

«Убрали бы уже все статусы сразу», в сердцах пишут наши читатели. А некоторые и вовсе боятся новой системы, которая все ближе. Всего четыре месяца осталось.

— Сама по себе идея ЕНП неплохая. Но! Больше чем уверена, что реализация этой идеи на местах встретит множество сложностей, — считает Карина Урберг, адвокат-партнёр АБ «ЦЭБ» ЛО, автор курсов. — Даже сейчас, не смотря на всю автоматизацию ФНС, мои клиенты при решении вопросов с оплатой налогов периодически сталкиваются с реакцией инспекторов «у меня так компьютер показывает». Могу предположить, что эту фразу на первых этапах внедрения ЕНП бизнес будет слышать часто.

Очень часто, добавим мы. Очень-очень часто.

Про подушки и долги

Пока родители кровью и потом добывают последние оставшиеся в цветочных букеты на завтра, доставать приходится остатки накоплений даже тем, у кого они есть. Аналитики узнали, что владельцев «финансовых подушек» с февраля 2022 в России поубавилось. Интересно, а что случилось?

Отчаявшиеся люди обращаются в банки за кредитными каникулами и часто получают отказы.

Правда, Минстрой готовит закон, по которому людям в трудных жизненных ситуациях будут списывать долги за коммуналку.

С 1 сентября!

В этот день заработают новые правила по работе с персональными данными (предприниматели уже в ужасе), а еще стартует система электронных транспортных накладных.

В сохраненки

...забирайте себе налоговый календарь на сентябрь: один из наших блогеров сделал очень удобный обзор.

Ностальгическое

Главный методолог нашего Центра обучения поделилась трогательной и светлой историей своего отпуска: почитайте.

Учиться, учиться и учиться

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Ваша грустит о лете редакция