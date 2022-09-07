Как отразить в 1С выходное пособие, если его размер превышает трехкратный среднемесячный заработок

Разберем алгоритм действий бухгалтера в программах 1С, когда налогообложения не избежать, т. е. когда сумма выходного пособия превышает трехкратный среднемесячный заработок, а на Крайнем Севере — шестикратный.

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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Давайте на примере: сотрудник ООО «Василек» Иванов И.И. увольняется 01 августа 2022 г. по соглашению сторон. Согласно локально-нормативному акту организации, а именно Положению об оплате труда, в этом случае положено выходное пособие в размере 200 тысяч рублей.

Размер трехкратного среднемесячного заработка мы ранее посчитали с помощью документа «Увольнение», и он равен 71 770,24 руб. Осталось доплатить разницу между 200 000 руб. и 71 770,24 руб. в сумме 128 229,76 руб.

Начисление выходного пособия, превышающего трехкратный размер среднемесячного заработка, в 1С: ЗУП ред. 3.1

Доначислим оставшуюся сумму с помощью документа «Разовое начисление» в разделе «Зарплата».

Создаем документ, добавляем новое начисление «Компенсация при увольнении более 3-х окладов».

В настройках начисления на закладке «Основное» укажем:

  • назначение начисления «Компенсационные выплаты»;
  • начисление выполняется «По отдельному документу»;
  • вид документа «Разовые начисления»;
  • расчет и показатели «Результат вводиться фиксированной суммой».

На закладке «Налоги, взносы, бухучет» укажем следующие параметры:

  • код дохода НДФЛ — 2014;
  • категория дохода — «Прочие доходы от трудовой деятельности»;
  • страховые взносы — «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами».

Создадим документ «Разовое начисление», укажем сотрудника, сумма доплаты и новый вид расчета «Компенсация при увольнении более 3-х окладов».

В результате расчета документа автоматически рассчитывается НДФЛ. Но в нём нет расчета страховых взносов. А компенсация при увольнении свыше 3-х окладов облагается и страховыми взносами, и НДФЛ.

Для расчета страховых взносов создадим документ «Начисление зарплаты и взносов». По кнопке «Подбор» добавим в документ только одного нашего сотрудника Иванова Ивана Ивановича. Рассчитаем документ. Данные появятся только на закладке «Взносы».

Проверим расчет страховых взносов. Базой для взносов в данном документе является только компенсация при увольнении выше 3-х окладов, т.  е. сумма 128 229,76 руб.

  • ПФР рассчитан по формуле: 128 229,76 * 22% = 28 210,55 руб.
  • ФФОМС рассчитан по формуле: 128 229,76 * 5,1% = 6 539,71 руб.
  • ФСС: 128 229,76 * 2,9% = 3 718,66 руб.
  • ФСС (несчастные случаи): 128 229,76 * 0,6% = 769,38 руб.

Начисление выходного пособия, превышающего трехкратный размер среднемесячного заработка, в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

В данном программном продукте необходимо создать отдельное начисление в разделе «Зарплата и кадры» — «Настройки зарплаты» — «Расчет зарплаты» — «Начисления».

Параметры начисления будут аналогичные, как и в 1С: ЗУП.

Далее там же в разделе «Зарплата и кадры» в «Начислении зарплаты и взносов» добавим это новое начисление, укажем сумму и дату 01.08.2022.

Далее формируете как обычно ведомость на выплату зарплаты и выплачиваете суммы сотруднику.

Отражение выходного пособия, превышающего трехкратный размер среднемесячного заработка, в зарплатной отчетности

Посмотрим, как данное пособие будет отражаться РСВ и 6-НДФЛ

РСВ, подраздел 1.1, 1.2

При появлении компенсации свыше трех окладов базой для расчета пособия будет являться оклад сотрудника, компенсация отпуска и сумма выходного пособия в части превышения тройного среднемесячного оклада. В нашем примере 128 229,76 + 10 984,54 + 999,52 = 140 213,82 руб. (строка 050).

В строке 030 указана сумма всех начислений сотрудника 211 984,06 руб. (строка 030) — необлагаемая сумма компенсации в размере трёхкратного среднего заработка 71 770,24 руб. (строка 040) = 140 213,82 руб. (строка 050). Эта сумма и будет базой для исчисления страховых взносов.

Приложение 2 к Разделу 1

Раздел 3

Проверим расчет НДФЛ и форму 6-НДФЛ. В ней появилась строка с датой перечисления налога 02.08.2022 и суммой 18 228 равной сумме НДФЛ с оклада и компенсации отпуска (10 984,54 + 999,52 = 11 984,06 * 13% = 1 558 руб.) и добавлен НДФЛ с выходного пособия свыше 3-х кратного размера (128 229,76 * 0,13 = 16 670 руб.)

16 670 + 1 558 = 18 228 руб.

6-НДФЛ

В разделе 2 Формы 6-НФДЛ отражена сумма всех начислений и налога сотрудника с начала года.

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