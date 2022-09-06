«Ночной бухгалтер». Мошенники воруют деньги с банковских карт, разыгрывая спектакль с ловлей преступников

Мошенники

Полицейские на живца ловят кибермошенников с поличным. В итоге этот самый «живец» оказывается жертвой — лишается денег на карте.

Потому что полицейские — ненастоящие, кибермошенники — несуществующие. Настоящие в этом спектакле только деньги, которые жулики хотят украсть.

Эта схема сейчас популярна. Не попадитесь!

Не пущать!

Если сотрудник компании работает удаленно, это удаление должно быть не дальше границы РФ.

Работать, лежа в гамаке под пальмой? Нет!

Потому что нет в ТК нормы, разрешающей работать дистанционно из заграницы, поясняет Роструд. Нормы, запрещающей это делать, как бы тоже нет в ТК. Но это уже Роструд не поясняет.

Так что, по мнению трудинспекторов, работодатель вправе требовать, чтобы сотрудник работал в месте, указанном в трудовом договоре, расположенном на территории РФ.

Кто не успел, тот опоздал

В марте ФНС дала карт-бланш бизнесу — мол, хотите айтишные льготы — дробитесь, мы не против.

Дело пошло. Но сколь веревочке не виться, все равно укоротят.

В июле внесли поправки в НК. Льготы дадут только тем, кто успел провести реорганизацию до 1 июля. А кто не успел, тот опоздал. Минфин дал разъяснение.

Один раздел единой формы

Скоро вместо СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-3, 4-ФСС будет один единый отчет. В нем будет много разделов. Один из них — ежемесячный по зарплате.

Кто будет его сдавать — утвердит Минтруд. Это бюджетники, но не все, а только определенные.

Кредиты

Сбер начал выдавать кредиты в юанях и в индийской рупии. Планируют внедрить зеленую ипотеку.

А кому-то не выдают кредиты даже в рублях, в том числе и обычную, нецветную ипотеку.

ЦБ вступился за пенсионеров и инвалидов, которых ущемляют банки и страховые компании. Им должны оформлять страховки, по которым снижают ставки.

Маркетплейсы

🎁 Урок по маркетплейсам БЕСПЛАТНО Бухгалтер маркетплейсов — самая востребованная профессия в 2022 году. Если вы уже рассматривали данное направление для себя, то наверняка слышали про нашумевший курс Рузанны Оганесян «Маркетплейсы в законе». Рузанна — практикующий бухгалтер, руководитель бухгалтерского агентства Ruzfinance с опытом более 25 лет в сфере бухучёта и налогообложения. В курсе собраны все знания и опыт работы с площадками Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и др. Получите доступ к вводному уроку курса

Ваша живет и работает в России редакция