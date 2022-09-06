Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Мошенники воруют деньги с банковских карт, разыгрывая спектакль с ловлей преступников

Людям «вешают лапшу» про поимку киберпреступников, чтобы украсть денежки. Не ведитесь!

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Мошенники

Полицейские на живца ловят кибермошенников с поличным. В итоге этот самый «живец» оказывается жертвой — лишается денег на карте.

Потому что полицейские — ненастоящие, кибермошенники — несуществующие. Настоящие в этом спектакле только деньги, которые жулики хотят украсть.

Эта схема сейчас популярна. Не попадитесь!

Не пущать!

Если сотрудник компании работает удаленно, это удаление должно быть не дальше границы РФ.

Работать, лежа в гамаке под пальмой? Нет!

Потому что нет в ТК нормы, разрешающей работать дистанционно из заграницы, поясняет Роструд. Нормы, запрещающей это делать, как бы тоже нет в ТК. Но это уже Роструд не поясняет.

Так что, по мнению трудинспекторов, работодатель вправе требовать, чтобы сотрудник работал в месте, указанном в трудовом договоре, расположенном на территории РФ.

Кто не успел, тот опоздал

В марте ФНС дала карт-бланш бизнесу — мол, хотите айтишные льготы — дробитесь, мы не против.

Дело пошло. Но сколь веревочке не виться, все равно укоротят.

В июле внесли поправки в НК. Льготы дадут только тем, кто успел провести реорганизацию до 1 июля. А кто не успел, тот опоздал. Минфин дал разъяснение.

Один раздел единой формы

Скоро вместо СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-3, 4-ФСС будет один единый отчет. В нем будет много разделов. Один из них — ежемесячный по зарплате.

Кто будет его сдавать — утвердит Минтруд. Это бюджетники, но не все, а только определенные.

Кредиты

Сбер начал выдавать кредиты в юанях и в индийской рупии. Планируют внедрить зеленую ипотеку.

А кому-то не выдают кредиты даже в рублях, в том числе и обычную, нецветную ипотеку.

ЦБ вступился за пенсионеров и инвалидов, которых ущемляют банки и страховые компании. Им должны оформлять страховки, по которым снижают ставки.

Маркетплейсы

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Повышение квалификации

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ЭДО

Обмен ЭПД стартовал 1 сентября

1 сентября 2022 года Минтранс запустил государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Это значит, что у участников грузоперевозок появилась возможность обмениваться транспортными накладными и другими документами в электронном виде.

Обмен ЭПД стартовал 1 сентября
Налоговые проверки

Налоговики вправе требовать у компании карточки по счетам бухучета

Компания исчисляет налоговую базу на основе регистров бухучета и других документов. Фискалы вправе проверить регистры бухучета. Если компания не представит карточки по счетам, инспекторы оштрафуют ее. И суд может их поддержать.

Мероприятия

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АУСН

При АУСН можно учесть в расходах торговый сбор и агентский НДС, а НДФЛ и страховые взносы – нельзя

Компании и ИП на АУСН, не начисляют на выплаты работникам страховые взносы. За себя ИП их тоже не платят. А раз обязанности платить их нет, то и учитывать их в расходах нельзя (если вдруг зачем-то уплатили).

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