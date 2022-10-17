10 фактов о договорах в 1С:БГУ

1. Наверное, это единственный элемент, который называется по-разному, в зависимости от того, при отражении каких операций он используется. Если договор участвует в проводке с балансовыми счетами, то он так и звучит, как договор. А когда в проводках на счетах санкционирования — то это уже субконто «Принятые обязательства».

2. В программе есть возможность не указывать контрагента. Я использую эту возможность, чтобы собрать все расчеты с сотрудниками и по оплате труди, и по больничным и страховым взносам. Для этого достаточно указать вид договора «Иное основание обязательства».

3. Если вы по ошибке записали договор, но обнаружили, что какой-то реквизит заполнен неверно, воспользуйтесь командой «Разрешить редактирование реквизитов».

4. Наименование договора можно изменять, чтобы его было удобно использовать в дальнейшем. Для этого нужно просто убрать флажок «Контроль наименования договора».

5. У каждого элемента в программе есть уникальный код. И в том случае, когда по наименованию сложно узнать договор, следует использовать именно его.

6. Не выходя из договора можно создать ряд документов: принять обязательства и оприходовать материалы, ОС, услуги. И отразить исполнение договора, если нужно.

7. Также из договора можно получить список документов, которые уже созданы в базе с его участием, и создать новые.

8. Когда все расчеты с контрагентом по договору завершены — для удобства следует его поместить в архив. В этом случае он не исчезает из базы, а как будто в дальнем уголочке лежит.

9. Чтобы убедиться в том, что все расчеты действительно закрыты — нажмите на одноименную команду и получите отчет.

10. Кнопка в договоре «Открыть действующий документ» позволяет открыть последний актуальный документ «Регистрация обязательств».