Мобилизация ИП: как это происходит и какие последствия

В некоторых регионах частичную мобилизацию уже завершают: сегодня, например, об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин. Но повестки продолжают приходить в других регионах, а те, кто их уже получил, пытаются хотя бы как-то разобраться с ситуацией. Поэтому и нужно разложить все по полочкам.

Когда предпринимателю может прийти повестка

Юридический статус потенциального призывника по мобилизации никак не влияет на то, призовут его или нет. В 31-ФЗ, который регламентирует призыв, исключений для ИП не делается, равно как и в рекомендациях и разъяснениях Минобороны.

Так что ориентироваться, могут вас призвать или нет, придется на общие для всех правила.

Как повестку могут вручить

Законно вручить повестку мобилизованному можно только по правилам, изложенным в законе № 53-ФЗ (статья 31, пункт 2).

То есть сделать это могут по месту жительства или по месту работы сотрудники военкомата, официально уполномоченные местными властями или ответственные за воинский учет на вашем месте работы лица.

С местом жительства все понятно, оно у ИП имеется. А вот как быть с местом работы?

Известно, что быть работником у самого себя ИП не имеет права (письмо Минтруда от 20.06.2022 № 14-6/ООГ-4069). Следовательно, принести повестку ИП его же кадровик, например, не может. Однако остается работник военкомата (или уполномоченный местными властями). Он как раз повестку вручить может вполне.

Остается вопрос, куда принесут. Чтобы повестка появилась в офисе ИП, работнику военкомата надо знать адрес офиса. Но соль в том, что официально юридического адреса ИП не существует. В ЕГРИП указывается прописка предпринимателя — постоянная или временная. То есть адрес ИП — это жилое помещение.

Вывод: принести повестку индивидуальному предпринимателю могут только по месту жительства.

Что будет с бизнесом

Сейчас по закону военнослужащим нельзя заниматься предпринимательством лично или через доверенных лиц. Это прописано в п.7 ст.10 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

Кабмин официально анонсировал будущий закон, который это правило изменит — разрешит мобилизованным ИП сохранить бизнес. Но проблема в том, что закон не принят: пока имеется только законопроект.

Согласно ему, в качестве решения проблемы предлагают назначать управляющего, который будет вести дела, пока ИП находится на военной службе. При этом статус ИП сохранится. А на передачу всех дел в бизнесе хотят давать до семи дней.

Какой из всего этого следует вывод? Получается, что на данный момент мобилизованный ИП бизнес должен закрыть. Т.к. действующие законы прямо запрещают ему «совмещение» с военной службой.

Что тогда с сотрудниками

В Минтруде сейчас, похоже, исходят именно из того, что мобилизованные ИП, как минимум, прекратят свою работу. Вот что заявила первый замглавы Минтруда Ольга Баталина:

«..Если мобилизованный работодатель, который является индивидуальным предпринимателем или единственным учредителем и одновременно руководителем своего бизнеса фактически прекратит свою деятельность в связи с тем, что проходит службу, работник сможет устроиться к другому работодателю».

Что с налогами и взносами

Дальше мы ступаем на неуверенную почву: вопросов тут больше, чем ответов.

ФНС, конечно, заинтересована в том, чтобы предприниматель успел уплатить все налоги, если уж закрывает бизнес. Но большинство мер поддержки, которые сейчас анонсируются, рассчитаны на то, что бизнес все же закрывать будет не нужно.

Вот что предлагает принять Минфин:

Мера поддержки Срок продления Примечание Продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов на период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы Кроме: НДФЛ налогового агента;

агентского налога на прибыль;

торгового сбора;

госпошлины;

сбора за пользование объектами животного мира Продление сроков сдачи деклараций, РСВ, бухотчета на период прохождения военной службы и до 25-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы Кроме декларации по НДС Увеличение сроков направления требования об уплате налогов и принятия решения об их взыскании на 6 месяцев Приостановление вынесения решений о проведении ВНП, проверок по сделкам между взаимозависимыми лицами на период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации

При этом ФНС сообщает, что период мобилизации приравнивается к периоду прохождения воинской службы, а значит, мобилизованным ИП не будут начислять фиксированные взносы.

Стоит ли в итоге закрывать ИП

Это сложный вопрос, на который нет однозначного ответа. По законам, имеющимся на 17 октября 2022, ответ «да». В этом случае вам надо руководствоваться письмом ФНС от 07.10.2022 № КВ-4-14/13416@.

Там сказано, что для закрытия ИП у вас есть два варианта:

подать электронное заявление о закрытии ИП через сервис на сайте ФНС по пути «Сервисы» — «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» — «Индивидуальные предприниматели» — «Прекращаем деятельность»;

подать заявление через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Там понадобятся фото или скан паспорта или военного билета и селфи с открытым паспортом.

Если же у вас есть возможность (скажем, сроки вызова в повестке это позволяют), то лучше подождать с закрытием ИП. Анонсированные законопроекты за это время могут все же принять.