Как «Клерк.Премиум» помогает бухгалтеру справляться с новостями

Шаг 1. Помогаем успокоиться

Поток новостей с 21 сентября стал в десятки раз морально тяжелее. Настолько тяжелее, что открывать ленту хочется все реже и реже, а между тем там десятки важных новшеств для бухгалтера. Например:

В промежутках между этими непростыми вопросами теряются другие изменения и разъяснения. Например, что Росреестр полностью перейдет на электронное взаимодействие с юридическими лицами. Или что за счет работодателя идут не три первых дня болезни, а три первых оплачиваемых дня, как недавно напомнили в ФСС.

С «Клерк.Премиумом» читать новости каждый день будет не нужно. Обо всех важных новшествах мы напишем в «Разборах», а разобрать конкретные ситуации помогут наши эксперты в «Консультациях».

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Шаг 2. Собираем все новшества в кучу

Чтобы не собирать новости по теме в одном месте, достаточно просто следить за нашими вебинарами. Топ лучших экспертов со всей России всего за час расскажут для вас все самое актуальное по конкретной теме — и еще ответят на ваши вопросы.

Вот, например, встреча с экспертом по налогу на прибыль, а здесь будет полный обзор всех последних законов для работы бизнеса.

Шаг 3. Раскладываем все по полочкам

«Клерк.Премиум» научит разбираться с самыми запутанными ситуациями. И даже если решения нет, мы подскажем, откуда его ждать. Из актуального: прямо сейчас все бухгалтеры с нетерпением ждут новую форму СЗВ-ТД. Как только она выйдет, наши гуру отчетности разложат поэтапно, как ее заполнять. Даже практический пример покажем.

Шаг 4. Будем рядом, если вдруг прилетит что-то еще

Время такое, что никогда не знаешь, а не появится ли с утра новый закон, который загонит всю работу в тупик? Мы всегда будем на связи, чтобы не только сообщить о таком законе, но еще и объяснить, как с ним быть.

В общем, не тратьте время на поиск нужной информации и обучений, просто подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

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