Как отчетностью закрепить применение УСН «по факту»

«Позднее зажигание»

Компания довольно долго применяла УСН, когда налоговики заявили, что она не имеет на это права. Потому что не предупредила о переходе на спецрежим налоговую инспекцию.

Налоговики направили в компанию уведомление 07.10.2020. Они указали, что для перехода на УСН с 01.01.2021 надо было отправить в инспекцию уведомление о переходе не позднее 31.12.2020 (п. 1 ст. 346.13 НК). Такого уведомления инспекция не получала.

Компания обязана пересчитать все свои налоги по общей системе с момента регистрации компании. А чтобы организация быстрее шевелилась, налоговики заблокировали ей счет.

Компания же сообщила налоговикам, что она зарегистрирована как юрлицо с 20.02.2019. Уведомление о применении УСН было направлено через почту России 27.02.2019.

Инспекция запросила у общества оригинал описи почтового вложения, чтобы исследовать оттиск печати Почты России и установить почтовое отделение связи. Но своего решения не изменила, поэтому вопрос пришлось решать в суде.

Правила оповещения

Компании и ИП, которые хотят перейти на УСН со следующего календарного года, уведомляют об этом инспекцию не позднее 31 декабря предшествующего календарного года (п. 1, 2 ст. 346.13 НК). Если они этого не сделают, то применять УСН нельзя (подп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК).

Вновь созданная компания и вновь зарегистрированный ИП вправе уведомить о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в инспекции. Эта дата указана в свидетельстве о постановке на учет в инспекции (п. 2 ст. 84 НК). Тогда считают, что они перешли на УСН с момента создания.

Правила – не аксиома, а руководство к действию

Практика, как обычно, шире любых правил. Ошибки могут допускать не только ИП и компании, но и сами налоговики. И было бы неправильно за ошибки инспекторов наказывать компании. Так считают и арбитры.

Налоговики обязаны сразу пресечь применение УСН, если знают, что организация не соблюла правила перехода (п. 2 ст. 22, подп. 1 и 5 п. 1 ст. 31, п. 2 ст. 32 НК).

Если инспекция молчаливо признала, что компания вправе платить единый налог по УСН, она не вправе потом «передумать» (Обзор судебной практики, утв. Президиумом ВС 04.07.2018).

Когда инспекция длительное время принимает расчеты по УСН, хотя знает, что компания не подавала уведомление о переходе, она не вправе принудительно перевести компанию на общую систему на основе подпункта 19 пункта 3 статьи 346.12 НК (п. 30 Обзора судебной практики, утв. Президиумом ВС 25.12.2019).

Решение кассации

Две первые инстанции компания проиграла. Судьи поверили налоговикам, что те не получали уведомления по почте. И что узнали о нарушении компании после первой камеральной проверки.

А вот кассация не поверила. Камералка декларации за 2019 год была. Но почему-то инспекция не приняла решение, чтобы доначислить компании налоги по общей системе.

Есть справка о состоянии расчетов на 20.09.2021, и там нет никаких налогов, которые платят по общей системе. Есть справки от 24.11.2020 и 07.12.2020, где у налоговиков также нет претензий к организации по поводу уплаты налогов.

Первая претензия инспекции по поводу не поданного уведомления подана только 07.10.2020. При этом компания фактически применяла УСН уже почти два года!

Налоговики и арбитры двух первых инстанций проигнорировали показания компании, что она отправила уведомление 27.02.2019. У организации-то есть опись вложения, печать отделения связи, подпись работника почты. А вот налоговики не опровергли подлинность этих документов.

Так что компания имеет право применять УСН из-за ошибок самой налоговой инспекции (постановление АС Центрального округа от 11.04.2022 № А08-435/2021).

Выводы. Компания может быть уверена в окончательном переходе на УСН, когда:

у нее на руках есть подтверждение, что она отправила уведомление о переходе в инспекцию;

налоговики приняли первую декларацию по упрощенке, и не предъявили претензий.

Кстати, это работает и в обратную сторону. Просрочка заявления о возврате с УСН на общую систему не критична. Главное, подавать декларации и платить налоги по общей системе (постановление АС Уральского округа от 20.09.2021 № А76-5003/2021).

Компания добровольно вернулась на общую систему с УСН. Но заявление о возврате подала с опозданием (ст. 346.13 НК).

Налоговики решили, что переход незаконен. Сняли вычеты входного НДС.

Однако арбитры поддержали компанию. Признаков недобросовестности в ее действиях нет. Организация не преследовала исключительно налоговую выгоду.

Нарушение срока уведомления не значит, что компания применяла общую систему незаконно. Отказ от УСН носит уведомительный характер. Нормами НК не предусмотрены последствия пропуска данного срока в виде запрета применять общую систему (определение ВАС от 30.04.2014 № ВАС-1687/14).

Организация фактически применяла общую систему и платила налоги. Вычет НДС законен.