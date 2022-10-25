«Ночной бухгалтер». Сайт налоговой лежит в период сдачи отчетности, ФНС извиняется. Чиновникам запретили говорить по-чиновничьи

Абонент недоступен

Уже не первый день бухгалтеры жалуются, что на сайт ФНС и во многие сервисы типа «Мой налог» запросто не попадешь.

Налоговики даже признавать это не хотели, но видимо жалобы их допекли, наконец, повесили на сайте баннер с извинениями за доставленные неудобства. Когда всё починят, не сообщают.

Думаете клерков это остановило? Как бы не так, мы даже инструкцию собрали — как справиться с сайтом и все-таки туда попасть (спойлер — работает не у всех).

Тем временем налоги сами себя не заплатят, а кассы не зарегистрируются. Улыбаемся и пашем.

Факт дня

ООО можно зарегистрировать на дому (да, прямо с дивана). Но надо учесть несколько нюансов — например, из писем Минфина.

Ловите подробный обзор таких нюансов.

А если надоела классическая бухгалтерия — переходите на новый уровень. Возможности то есть!

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Вы бы, батенька, помолчали

Чиновникам запретили изъясняться канцеляризмами, говорить непонятные и сложные слова. А еще власти приняли закон «О простом языке».

Радуетесь? Зря. Это в Новой Зеландии.

Шок-контент

SAP пока передумала уходить из России. Впрочем, причина довольно прозаичная: компания не нашла покупателя в нашей стране для своих активов.

Шок тут, конечно, у SAP.

А правильно-то как?

Бухгалтеры разбираются с оплатой новичкам. Как соблюсти норму выплат два раза в месяц?

Некоторые предлагают платить все же три раза в месяц. Но Роструд считает, что это противоречит ТК.

Вот бы всем такие проблемы... Например, сейчас сильно страдает логистический бизнес. А это — перевозчики, экспедиторы, те, кто занимается таможенным оформлением и др.

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Обзоры дня

Как законно оптимизировать налоги и не нарваться на проблемы?

Надо ли ждать чего-то кардинального от мобилизации в экономике и что это вообще такое?

Без Б*

*Рубрика «Без бухгалтерии»

Отдохните и отвлекитесь. Сегодня жители многих городов России наблюдали солнечное затменение. Говорят, что в Москве наблюдать явление можно было в 13.39, а в Санкт-Петербурге — в 13.27. Смотрели? Как оно?

Ваша в офисе весь день без прогулок редакция