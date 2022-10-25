«Ночной бухгалтер». Сайт налоговой лежит в период сдачи отчетности, ФНС извиняется. Чиновникам запретили говорить по-чиновничьи

Абонент недоступен
Уже не первый день бухгалтеры жалуются, что на сайт ФНС и во многие сервисы типа «Мой налог» запросто не попадешь.
Налоговики даже признавать это не хотели, но видимо жалобы их допекли, наконец, повесили на сайте баннер с извинениями за доставленные неудобства. Когда всё починят, не сообщают.
Думаете клерков это остановило? Как бы не так, мы даже инструкцию собрали — как справиться с сайтом и все-таки туда попасть (спойлер — работает не у всех).
Тем временем налоги сами себя не заплатят, а кассы не зарегистрируются. Улыбаемся и пашем.
Факт дня
ООО можно зарегистрировать на дому (да, прямо с дивана). Но надо учесть несколько нюансов — например, из писем Минфина.
Ловите подробный обзор таких нюансов.
А если надоела классическая бухгалтерия — переходите на новый уровень. Возможности то есть!
Как бухгалтеру начать работать с онлайн-школами и зарабатывать больше
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Вы бы, батенька, помолчали
Чиновникам запретили изъясняться канцеляризмами, говорить непонятные и сложные слова. А еще власти приняли закон «О простом языке».
Радуетесь? Зря. Это в Новой Зеландии.
Шок-контент
SAP пока передумала уходить из России. Впрочем, причина довольно прозаичная: компания не нашла покупателя в нашей стране для своих активов.
Шок тут, конечно, у SAP.
А правильно-то как?
Бухгалтеры разбираются с оплатой новичкам. Как соблюсти норму выплат два раза в месяц?
Некоторые предлагают платить все же три раза в месяц. Но Роструд считает, что это противоречит ТК.
Вот бы всем такие проблемы... Например, сейчас сильно страдает логистический бизнес. А это — перевозчики, экспедиторы, те, кто занимается таможенным оформлением и др.
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Обзоры дня
Как законно оптимизировать налоги и не нарваться на проблемы?
Надо ли ждать чего-то кардинального от мобилизации в экономике и что это вообще такое?
Без Б*
*Рубрика «Без бухгалтерии»
Отдохните и отвлекитесь. Сегодня жители многих городов России наблюдали солнечное затменение. Говорят, что в Москве наблюдать явление можно было в 13.39, а в Санкт-Петербурге — в 13.27. Смотрели? Как оно?
Ваша в офисе весь день без прогулок редакция