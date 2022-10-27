«Ночной бухгалтер». Чтобы забрать у ПФР все пенсионные накопления, вам придется прожить на пенсии минимум 22 года

А что это вы тут насчитали

ПФР каждый год утверждает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. И вышло, что в 2023 году он составит 264 месяца.

В принципе, столько же было и в 2022м году, но еще недавно показатель неуклонно рос. После небольшого затишья последних лет, с 2025 года ожидаемый период «уйдет в свободное плавание», не будет никаких ограничений для роста.

Сейчас же 264 месяца означают, что получить все свои пенсионные накопления от ПФР вы сможете только в течение 22 лет. Подумать только, какая мотивация следить за здоровьем!

Запрет дня

Чиновникам хотят запретить использовать иностранные слова, если им есть аналоги в русском языке. Следить за всем будет правительственная комиссия по русскому языку.

Мы перевели на новый формат одну из цитат дня на «Клерке».

Ну вот, например, как теперь должна была бы выразиться начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Орловской области Екатерина Агошкова:

«Сегодня ФНС России строит новые системы на базе самых передовых технологий. ...Онлайн-кассы, система маркировки товаров – это лишь немногие примеры того, как служба извлекает преимущества из цифровых технологий и новых потоков данных». ->

«Нынче Державная служба повинностей Русская возводит новые порядки, которые зиждятся на первейших головоломках. Надзор над сбережениями, порядок отметок товаров – лишь малые образчики того, как служба пользуется головоломками и познаниями из грамот разных».

Бухгалтерский ахтунг

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К вечернему кофе

Принесли вам парочку классных заметок наших блогеров:

Неласковый и не нежный зверь

...эта ваша налоговая оговорка. Уж сколько раз поднимали на «Клерке» эту тему. Мы сходили с важными вопросами к юристу и получилось большое интервью. Забирайте почитать.

Ваша в старославянских настроениях редакция