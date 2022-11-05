Обзоры для бухгалтера

Что бухгалтеру осталось сделать в эти выходные: чек-лист

Осталось еще целых полтора выходных дня: больше суток на себя, семью, отдых! Ловите список того, что надо успеть, чтобы выйти на работу свежими и отдохнувшими.

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Что бухгалтеру осталось сделать в эти выходные: чек-лист
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

1. Выключить компьютер

Звучит очевидно...но времена такие, что работать строго 5 на 2 может позволить себе далеко не каждый бухгалтер. Так вот. Если вы сидели за работой вчера, сегодня или просто «периодически поглядываете, все ли хорошо», то немедленно все выключайте.

Телефона будет вполне достаточно, а еще лучше и вообще без него. Работа, как известно, не волк, в лес не убежит. А от того, что вы полноценно не отдохнете, легче не станет совсем никому.

2. Выйти на прогулку

Страна у нас, конечно, необъятная и где-то уже вовсю валит снег, а где-то – все еще вовсю цветут цветы. Но почти любая погода все равно достойна того, чтобы вы вышли насладиться природой. Поздняя осень по-своему прекрасна, а прогулка по какому-нибудь парку поможет перезагрузиться и набраться сил.

3. Посмотреть...мультик

Серьезно! Ну столько серости, унылости, негатива, что почему бы не включить что-то доброе и приятное для всех?

Вот топ мультфильмов последних лет от редакции:

Моана (2016)

Райя и последний дракон (2021)

Душа (2020)

Как приручить дракона (2010, 2014, 2019)

Предлагайте свои варианты :)

4. Перезагрузиться

Заняться любимой вышивкой, испечь яблочную шарлотку, да даже просто уйти в домашние дела – и вуаля, мозг отвлекся, а вы почувствовали себя не только бухгалтером, но еще и живым человеком :)

5. Почитать что-нибудь профессиональное

Отдохнули, перезагрузились? Тогда самое время спокойно почитать полезные статьи по сложным бухгалтерским вопросам, которые давно мучили. Например, по сломавшим многим голову ФСБУ. Вот подборка, чтобы вы долго не искали:

Это, конечно, далеко не все и одними статьями обойтись сложно. Согласитесь, все равно еще много вопросов.

6. Принять важное решение

...и записаться наконец на курс повышения квалификации по ФСБУ. Да, новых ФСБУ на обязательной основе с 2023 года не вводят. Но в уже действующие внесли столько изменений, что разобраться с ними можно только с помощью профессионалов.

Если вы уже все поняли, то оставляйте контакты, расскажем подробно про повышение квалификации по новым стандартам:

Кроме того, за неучтенные в бухгалтерии изменения ФСБУ можно налететь на нешуточные штрафы. Мы уверены, что вы бы разобрались и сами, но когда? Отчетность, первичка, закрытие года на носу! Не надежнее ли довериться специалистам?

Тем более, что курс повышения квалификации «Клерка» по полочкам раскладывает не один, а сразу пять важных ФСБУ.

Научитесь работать с ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». А еще:

  • разбираться, кому и в каких ситуациях нужны новые ФСБУ;
  • избегать типичных ошибок бухгалтеров;
  • по-новому работать с документами, договорами, проводками;
  • понимать, на что можно закрыть глаза, а что точно придется изменять в учете.

По итогам даем удостоверение о повышении квалификации по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Оставьте контакты, расскажем подробнее:

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