«Ночной бухгалтер». Осторожно, злая корреспонденция. Налоговики сверяются с бюджетом перед ЕНП: вам уже пришло письмо?

Так что там за письмо

Не пропускайте и не удаляйте «Информационное письмо о состоянии расчетов с бюджетом» от ФНС.

Это та самая сверка с бюджетом, которую налоговики должны провести, прежде чем бизнес с 2023 года перейдет на единый налоговый платеж.

Так что все «по графику», если так можно сказать.

Как эффективно выстроить налоговые процессы в крупной компании? Расскажут эксперты IBS и Tele2 на вебинаре 10 ноября! Эксперты расскажут, как добиться снижения затрат на налоговое администрирование, ускорить решение спорных ситуаций в применении налогового законодательства и снизить налоговый контроль. Мероприятие будет особенно интересно специалистам и руководителям налоговых подразделений. Хочу на вебинар

Рубрика «Переобулись»

Звезда этой рубрики – опять Минфин. В очередном письме чиновники ведомства опять поменяли свое мнение по поводу налога по УСН с компенсации за изъятую для госнужд недвижимость.

Теперь, мол, налог с нее платить надо.

Всего полгода назад в Минфине думали совсем наоборот. Теперь вот снова собирают налоги. Мало того, они там и с ФНС договориться никак не могут по этому поводу.

Новые песни о главном

Объединение фондов тревожит умы бухгалтеров. Встречайте новую форму – СТД-СФР!

Объяснялки дня

Два полезных гайда о том, как:

А еще наши блогеры дают подсказку о партнерской программе для бухгалтера на аутсорсе. Спойлер: на ней можно неплохо заработать.

А вы знали, что...

...в Древней Руси было два вида налогообложения – полюдье и сбор дани. Дань собирали принудительно, а полюдье, по сути, представляло собой...обмен дарами.

Киноклуб

Нам тут предложили посмотреть сериал «Офис», чтобы окунуться в атмосферу «настоящих клерков», но нам совсем, что называется, не зашло. Делитесь своими мнениями и любимыми сериалами о «настоящих клерках».

Ваша привередливая редакция