«Ночной бухгалтер». Осторожно, злая корреспонденция. Налоговики сверяются с бюджетом перед ЕНП: вам уже пришло письмо?

Так что там за письмо
Не пропускайте и не удаляйте «Информационное письмо о состоянии расчетов с бюджетом» от ФНС.
Это та самая сверка с бюджетом, которую налоговики должны провести, прежде чем бизнес с 2023 года перейдет на единый налоговый платеж.
Так что все «по графику», если так можно сказать.
Как эффективно выстроить налоговые процессы в крупной компании?
Расскажут эксперты IBS и Tele2 на вебинаре 10 ноября!
Эксперты расскажут, как добиться снижения затрат на налоговое администрирование, ускорить решение спорных ситуаций в применении налогового законодательства и снизить налоговый контроль.
Мероприятие будет особенно интересно специалистам и руководителям налоговых подразделений.
Рубрика «Переобулись»
Звезда этой рубрики – опять Минфин. В очередном письме чиновники ведомства опять поменяли свое мнение по поводу налога по УСН с компенсации за изъятую для госнужд недвижимость.
Теперь, мол, налог с нее платить надо.
Всего полгода назад в Минфине думали совсем наоборот. Теперь вот снова собирают налоги. Мало того, они там и с ФНС договориться никак не могут по этому поводу.
Новые песни о главном
Объединение фондов тревожит умы бухгалтеров. Встречайте новую форму – СТД-СФР!
Объяснялки дня
Два полезных гайда о том, как:
- быть с системным администратором и его ответственностью за имущество, если она не прописана в ТК;
- учитывать расходы на рекламу и не попасть впросак, особенно со вступлением в силу нового закона.
А еще наши блогеры дают подсказку о партнерской программе для бухгалтера на аутсорсе. Спойлер: на ней можно неплохо заработать.
А вы знали, что...
...в Древней Руси было два вида налогообложения – полюдье и сбор дани. Дань собирали принудительно, а полюдье, по сути, представляло собой...обмен дарами.
Киноклуб
Нам тут предложили посмотреть сериал «Офис», чтобы окунуться в атмосферу «настоящих клерков», но нам совсем, что называется, не зашло. Делитесь своими мнениями и любимыми сериалами о «настоящих клерках».
Ваша привередливая редакция