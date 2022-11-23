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«Ночной бухгалтер». У ИП не будет оплачиваемых декретов, зато у самозанятых будут больничные. Профсоюзы «за» руками и ногами

Новую систему называют «хорошим и продуманным» шагом. А сами ИП в шоке: многие становились ИП во многом ради БиР.

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«Ночной бухгалтер». У ИП не будет оплачиваемых декретов, зато у самозанятых будут больничные. Профсоюзы «за» руками и ногами
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Минтруд решил капитально переделать систему добровольного страхования ИП и самозанятых. Система страхования будет единой. Теперь плательщики НПД смогут получать пособие по больничным.

Но в бочку меда запихнули здоровенную ложку дегтя. ИП по законопроекту Минтруда фактически лишаются права на пособие по беременности и родам.

Профсоюзы уже поспешили назвать новую систему «тем, что людям необходимо». И с точки зрения, например, самозанятых новости действительно хорошие. Вопрос в другой стороне медали. Как на это реагировать?

Говорят читатели

Клерки не сдерживают эмоций по поводу новой системы:

«А при чём тут профсоюз какой-то вообще??? Он там что вообще делал?? Типа как с котом разовариваешь: ты ему говоришь что-то, а он тебе: „Прааавильнооо говоришь, праааавильноооооо......“ И что бы ни сказал – правильно...»

«Клерк» на связи

Как и чем живет любимая редакция, мы теперь будем вам рассказывать почаще: запускаем наши подкасты! Можно слушать по пути на работу, во время пробежки в парке или фоном к генеральной уборке. Отец всея «Клерка» Борис Мальцев выпустил первый выпуск такого подкаста: здесь подробности.

Однажды Хэмингуэй решил написать короткий рассказ

...а наш редактор Наталья Петрова – разобраться, кто выходит на пенсию в 2023 году. Рассказ действительно короткий: на пенсию не выходит НИКТО. Почитайте, почему.

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Эксперимент дня: в Питере решили официально прописать, что суббота при пятидневке – выходной.

«После стольких лет? Всегда» – так Минпромторг описал начало выпуска новых автомобилей «Москвич».

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