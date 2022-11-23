«Ночной бухгалтер». У ИП не будет оплачиваемых декретов, зато у самозанятых будут больничные. Профсоюзы «за» руками и ногами

Минтруд решил капитально переделать систему добровольного страхования ИП и самозанятых. Система страхования будет единой. Теперь плательщики НПД смогут получать пособие по больничным.

Но в бочку меда запихнули здоровенную ложку дегтя. ИП по законопроекту Минтруда фактически лишаются права на пособие по беременности и родам.

Профсоюзы уже поспешили назвать новую систему «тем, что людям необходимо». И с точки зрения, например, самозанятых новости действительно хорошие. Вопрос в другой стороне медали. Как на это реагировать?

Говорят читатели Клерки не сдерживают эмоций по поводу новой системы: «А при чём тут профсоюз какой-то вообще??? Он там что вообще делал?? Типа как с котом разовариваешь: ты ему говоришь что-то, а он тебе: „Прааавильнооо говоришь, праааавильноооооо......“ И что бы ни сказал – правильно...»

«Клерк» на связи

Как и чем живет любимая редакция, мы теперь будем вам рассказывать почаще: запускаем наши подкасты! Можно слушать по пути на работу, во время пробежки в парке или фоном к генеральной уборке. Отец всея «Клерка» Борис Мальцев выпустил первый выпуск такого подкаста: здесь подробности.

Однажды Хэмингуэй решил написать короткий рассказ

...а наш редактор Наталья Петрова – разобраться, кто выходит на пенсию в 2023 году. Рассказ действительно короткий: на пенсию не выходит НИКТО. Почитайте, почему.

Закрытый семинар об оптимизации налогов и защите бизнеса Евгений Сивков расскажет, как легально сэкономить на налогах, обезопасить главного бухгалтера и защитить свой бизнес в 2023 году. Три дня полезных выступлений, практические советы и эксклюзивная информация – места на закрытый семинар ограничены. Участвуйте по скидке 25% – забронируйте место уже сейчас Забронировать место

Новости столиц

Эксперимент дня: в Питере решили официально прописать, что суббота при пятидневке – выходной.

«После стольких лет? Всегда» – так Минпромторг описал начало выпуска новых автомобилей «Москвич».

Главред рекомендует По онлайн-кассам читатели задают нам все больше вопросов, и Елена Балаклицкая подобрала на такой случай классный обзор: самые сложные моменты и подводные камни по ККТ и ОФД в 2023 году. Сохраняйте себе.

Казалось бы, причем тут дельфины

А мы и сами не знаем, но именно они оказались в выборке самых популярных запросов россиян в интернете.

Узнайте, как самозанятым вести бизнес с нуля Основатель платформы «Язанят» Павел Зюков и управляющий по внешним коммуникациям «ВкусВилл» Евгений Щепин бесплатно расскажут в Санкт-Петербурге о плюсах и минусах самозанятости. Поймете, как продвигать бизнес-идею, выбрать продукт. Подробности и регистрация по ссылке

Читать «Ночного бухгалтера» можно не только на сайте и в рассылке, но и в Телеграм. Подписывайтесь и читайте там, где вам удобно)

Ваша любопытствующая редакция