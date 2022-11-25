Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». IT-компании, которые не дали доступ к налоговой тайне, могут лишиться аккредитации

В Минцифры беспокоятся, что тысячи компаний не соблюдают главное условие аккредитации в айти: не согласились на доступ к налоговой тайне. Если их исключить из реестра, пострадают тысячи сотрудников.

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«Ночной бухгалтер». IT-компании, которые не дали доступ к налоговой тайне, могут лишиться аккредитации
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

О нет, я опоздал

Дать согласие на раскрытие налоговой тайны компании, претендующие на аккредитацию, должны были еще к 1 ноября. Это было обязательное условие, но многие до сих пор его не выполнили.

Ну как многие – таких набралось уже 10 тысяч фирм по всей стране.

опоздал

Их собираются исключить из реестра. А значит – лишить всех привилегий, которые дает аккредитация. По налогам, взносам, ипотеке и отсрочкам по мобилизации / армии для сотрудников.

Компания сможет подать заявку в случае исключения повторно. Но согласие на раскрытие налоговой тайны понадобится все равно.

Министр говорит

Максут Шадаев, глава Минцифры:

«10 тысяч организаций, которые не подали согласие на раскрытие сведений в ФНС, – это „спящие“ компании. Они не пользуются льготами и не ведут активно ИТ-деятельность».

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«Есть мнение, что налоговый кодекс изначально написали на русском, потом через гуглпереводчик перевели на китайский, потом обратно и выдали россиянам в пользование,» предполагают по этому поводу клерки.

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