«Ночной бухгалтер». IT-компании, которые не дали доступ к налоговой тайне, могут лишиться аккредитации

О нет, я опоздал
Дать согласие на раскрытие налоговой тайны компании, претендующие на аккредитацию, должны были еще к 1 ноября. Это было обязательное условие, но многие до сих пор его не выполнили.
Ну как многие – таких набралось уже 10 тысяч фирм по всей стране.
Их собираются исключить из реестра. А значит – лишить всех привилегий, которые дает аккредитация. По налогам, взносам, ипотеке и отсрочкам по мобилизации / армии для сотрудников.
Компания сможет подать заявку в случае исключения повторно. Но согласие на раскрытие налоговой тайны понадобится все равно.
Министр говорит
Максут Шадаев, глава Минцифры:
«10 тысяч организаций, которые не подали согласие на раскрытие сведений в ФНС, – это „спящие“ компании. Они не пользуются льготами и не ведут активно ИТ-деятельность».
Слово живое и мертвое
Закон об ограничении иностранных слов в речах госслужащих собираются все-таки принять. Мы с нетерпением ждем первое же выступление кого-нибудь из чиновников сразу после вступления закона в силу.
«Есть мнение, что налоговый кодекс изначально написали на русском, потом через гуглпереводчик перевели на китайский, потом обратно и выдали россиянам в пользование,» предполагают по этому поводу клерки.
Микс хороших новостей
Вечер пятницы, так что только самое позитивное вам за день:
- ФНС не начислит пени, если из-за октябрьского сбоя вы опоздали с налогами
- С удаленщиков-нерезидентов будут удерживать НДФЛ по ставке 13, а не 30 процентов
- С компаний стали реже требовать пояснения по налогам
- «Клерк.Премиум» стал намного круче и удобнее для бухгалтеров
- Бухгалтеры на аутсорсе могут зарабатывать намного больше. Эксперт объяснит, как
Главред рекомендует
2023й год крадется все быстрее, так что готовиться надо поскорее. Елена Балаклицкая рекомендует: начните с новшеств по налогам. И обратите внимание на то, что налоговики будут проверять в 2023 году.
Проверь себя
Готовы к концу года? А к 2023му? Проверьте свои знания, убедитесь, что ничего не упускаете в отчетности. Вот тут классный тест от экспертов.
Уроки географии
Сегодня в рубрике – налоговая система Франции под пристальным взглядом Евгения Сивкова.
Узнайте, что вошло в ноябрьское обновление Битрикс24. Полезно знать каждому предпринимателю
Must have обновления от команды онлайн-сервиса Битрикс24 для предпринимателей.
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- Мобильная CRM для полноценной работы со всеми сделками, клиентами прямо со смартфона.
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Ваша пятничная редакция