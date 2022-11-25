«Ночной бухгалтер». IT-компании, которые не дали доступ к налоговой тайне, могут лишиться аккредитации

О нет, я опоздал

Дать согласие на раскрытие налоговой тайны компании, претендующие на аккредитацию, должны были еще к 1 ноября. Это было обязательное условие, но многие до сих пор его не выполнили.

Ну как многие – таких набралось уже 10 тысяч фирм по всей стране.

Их собираются исключить из реестра. А значит – лишить всех привилегий, которые дает аккредитация. По налогам, взносам, ипотеке и отсрочкам по мобилизации / армии для сотрудников.

Компания сможет подать заявку в случае исключения повторно. Но согласие на раскрытие налоговой тайны понадобится все равно.

Министр говорит Максут Шадаев, глава Минцифры: «10 тысяч организаций, которые не подали согласие на раскрытие сведений в ФНС, – это „спящие“ компании. Они не пользуются льготами и не ведут активно ИТ-деятельность».

Слово живое и мертвое

Закон об ограничении иностранных слов в речах госслужащих собираются все-таки принять. Мы с нетерпением ждем первое же выступление кого-нибудь из чиновников сразу после вступления закона в силу.

«Есть мнение, что налоговый кодекс изначально написали на русском, потом через гуглпереводчик перевели на китайский, потом обратно и выдали россиянам в пользование,» предполагают по этому поводу клерки.

Микс хороших новостей

Вечер пятницы, так что только самое позитивное вам за день:

Главред рекомендует 2023й год крадется все быстрее, так что готовиться надо поскорее. Елена Балаклицкая рекомендует: начните с новшеств по налогам. И обратите внимание на то, что налоговики будут проверять в 2023 году.

Проверь себя

Готовы к концу года? А к 2023му? Проверьте свои знания, убедитесь, что ничего не упускаете в отчетности. Вот тут классный тест от экспертов.

Уроки географии

Сегодня в рубрике – налоговая система Франции под пристальным взглядом Евгения Сивкова.

Узнайте, что вошло в ноябрьское обновление Битрикс24. Полезно знать каждому предпринимателю Must have обновления от команды онлайн-сервиса Битрикс24 для предпринимателей. Что уже доступно: Мобильная CRM для полноценной работы со всеми сделками, клиентами прямо со смартфона.

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Ваша пятничная редакция